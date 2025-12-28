מערת ענק התגלתה סמוך ליישוב עפרה, כשהיא כוללת אולם תת קרקעי ענק, הגדול מסוגו בישראל. עם זאת, מיקום המערה מעמיד אותה כבר עכשיו בסכנת הריסה

תגלית מרגשת: לאחרונה, במסגרת פעילות המלח"ם (המרכז לחקר מערות) של האוניברסיטה העברית, התגלתה מערה חדשה סמוך ליישוב עפרה, שכוללת אולם תת קרקעי ענק, הגדול מסוגו בישראל. המערה, באורך 88 מטרים, רוחב 75 מטרים וגובה של כ-40 מטרים, זכתה לשם "מערת היובל" לרגל 50 שנה להקמת היישוב.

בין הממצאים הייחודים שהתגלו בה ניתן למנות עושר בלתי רגיל של משקעי מערות מפותחים מאוד, ממגוון סוגים – זקיפים, נטיפים, אוזני פיל אדירות, משקעי בריכה, גבישים. לדברי המומחים, לממצאים שם אין אח ורע במרחב עפרה, שנחשב למיוחד מאוד בישראל.

פרופ' עמוס פרומקין, מנהל המרכז לחקר מערות במכון למדעי כדור הארץ שבאוניברסיטה העברית, סיפר שבני אדם לא חדרו למערה מעולם – אך שלד של נחש שנמצא בקרקעיתה מעיד שבעלי חיים נפלו פנימה. "מערת היובל התגלתה על ידי צוות מערנים שכלל את ולדימיר בוסלוב, רז בן יאיר, ראובן זכאי, יורי ליסובץ ויואב נגב, שהשקיעו מאמץ רב וממושך על מנת לגלוש אליה" אמר. "זהו האולם הגבוה ביותר שהתגלה בישראל אי פעם, והוא מקושט בנטיפים וזקיפים מרשימים שהינם ערכי טבע מוגנים ובעלי חשיבות מחקרית רבה. שמירת המערה תאפשר לפתוח אותה לביקורי קהל בעתיד, אך כיום הכניסה קשה ביותר, מסוכנת ואסורה. נכון לעכשיו, הכניסה למערה אינה פתוחה לקהל הרחב".

מיקום המערה מעמיד אותה בסכנה

אולם, מיקום המערה מעמיד אותה, כבר עכשיו, בסכנת הריסה. בחברה להגנת הטבע ציינו כי הרחבת כביש 60 שמתבצעת בימים אלה מאיימת על שלמות המערה והבולענים שמעליה. ההרחבה עלולה לגרום להתמוטטות ונפילת כלים הנדסיים וכלי רכב לתוך האולם הענק. בארוע קודם מסוג זה, שהתרחש במחצבת נשר רמלה ליד מערת איילון, נפל בולדוזר למערה עמוקה שתקרתה התמוטטה ומפעילו נהרג.

"בימים אלו, מבוצעת הרחבה של כביש 60. כיוון שביהודה ושומרון אין הליכי תכנון ברמה מספקת, לא נערכים סקרים מקדימים, כפי שהחוק קובע לגבי הקמת תשתיות חדשות. לכן, עבודות ההרחבה של הכביש מביאה עימה ממצאים מדהימים וחושבים מאין כמותם, כמו מערת היובל" אמר מתן נחום, רכז שמירת טבע בירושלים ויו"ש בחברה להגנת הטבע. "נעשה ככל יכולתנו על מנת לשמור על שלמות המערה ומקווים שמשרד התחבורה והרשויות הרלוונטיות יבינו את גודל התגלית וישמרו עליה, עבור הדור הזה והבאים אחריו".

במרכז לחקר מערות מוסיפים כי סביב עפרה מתוכנן לקום פארק מערות שמיועד לשמור על תופעות הקרסט (המסה ומערות) המיוחדות לאזור זה. תוכנית הפארק מונחת מספר שנים לאישור על שולחנו של ראש המנהל האזרחי. עד לאישור זה, רשות הטבע והגנים יחד עם החברה להגנת הטבע, המלח"ם והישוב עפרה מנסים לשמור על אוצרות הטבע הנדירים שבאתר לטובת הדורות הבאים.

"איום נוסף על פארק המערות הינו מצד עמותה שרכשה מגרש במרכז הפארק המתוכנן ומאיימת לבנות שכונה סביב הבור הסיני, שמושך מבקרים רבים" ציין פרופ' פרומקין. "בנייה כזו תגרום לפגיעה אנושה בליבת הפארק והינה בניגוד לעמדת כל הגורמים המקצועיים העוסקים בנושא".

לתגלית החדשה ישנן משמעויות תיירותיות עבור המרחב. אגן עפרה, שבו נמצאים המערות והבורות, הינו אזור בעל ערכיות ייחודית – והמקום מושך אליו מבקרים רבים שבאים לראות את התופעה הייחודית הזו. "כיום, עבור מבקרים שאינם בעלי ידע בטיפוס וגלישה, ניתן לראות את התופעה בעיקר מעל פני הקרקע או להיכנס לבור הסיני בעומק 60 מטר, ע"י מערכת סולמות מונגשת" סיכם יאיר אליאב, מנהל בית ספר שדה עפרה של החברה להגנת הטבע. "אנחנו מקווים שנוכל להנגיש בורות נוספים למבקרים כחלק מהקמת פארק המערות, לשמור על המערות שהתגלו ואלו שעוד לא, על מנת שעוד אנשים יוכלו להנות מהתופעות הייחודייות הללו".