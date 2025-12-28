לאחר שאלי פלדשטיין טען כי לשכת נתניהו מחזיקה בידה סרטון ובו נצפה שר הביטחון לשעבר גלנט נוהג באלימות כלפי מאבטחים – יהודה שלזינגר עם פרטים נוספים על התקרית המביכה

לאחר שאלי פלדשטיין טען בשבוע שעבר, כי הסיבה שגלנט לא ידבר ויספר מה שהוא יודע על ההולך בלשכת ראש הממשלה נתניהו, זה בגלל שלשכת רה"מ מחזיקה בידה תיעוד וידאו שבו נראה שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, מתנהג באלימות כלפי מאבטחים, לאחר שסורב להיכנס ללשכת ראש הממשלה בתחילת המלחמה.

העיתונאי יהודה שלזינגר, הביא פרטים נוספים לטענתו על החשיפה של פלדשטיין. בדבריו כתב שלזינגר: "זה קרה חמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר, התאריך היה 12.10.23, השעה 13:47 בצהריים.

‏בכניסה לבניין פרס בקריה, שם נמצאת לשכת ראש הממשלה, עומדים מאבטחים של משרד ראש הממשלה ופקידות קבלה שבודקות אישורי כניסה למקום המאובטח. שר הביטחון יואב גלנט מגיע כעוס וטעון, הימים הם הימים הראשונים אחרי הטבח הנורא, אין יום ואין לילה ואם זה לא מספיק – היחסים שלו עם ראש הממשלה רעועים ממילא עוד מתקופת הרפורמה המשפטית".

עוד כתב שלזינגר: "‏לא זו אף זו, באותה שעה גלנט חשב שהדיון בבור, אך התגלה שהדיון בכלל בלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון הגיע עצבני מאד. בכניסה עומד מאבטח של משרד ראש הממשלה, גלנט וצוותו, על מאבטחיו ומזכירו הצבאי, נעצרים על ידו ומעוכבים עד לבדיקת אישוריהם, גלנט מאבד עשתונות, שולח יד לעבר הצווארון בחולצה של אותו המאבטח, מסובב אותו כמעין חניקה, דוחף אותו אחורה, ומורה לו "תפתח לי את השער עכשיו ומיד".

‏גלנט נכנס, המאבטח הלך לשתות כוס מים וצוות הדוברות של גלנט ביקש מצוות הדוברות של נתניהו למחוק את התיעוד ממצלמות האבטחה. מי שחשב שהתיעוד באמת יימחק יש לי גרסא של פצ"רית טוענת שלא יודעת מי הדליף סרטון למכור לו".