מחזור גביע המדינה סיפק את הסחורה: קביליו רשמה את הסנסציה של הסיבוב כששלחה נציגת ליגת על הביתה, הגדולות טיילו עם ערימות של שערים, והאדומים מת"א הרשימו. ב"ש ובית"ר עברו בשיניים בדרך לשמינית הגמר. הנה הסיכום ורשימת העולות

סוף השבוע האחרון סיפק לנו את כל מה שאנחנו אוהבים בגביע המדינה: דרמות, סינדרלות שכמעט נגעו בחלום, קבוצות ענק שהפגינו שרירים, והפתעה אחת גדולה ששלחה קבוצה מליגת העל הביתה מוקדם מהצפוי.

לקראת הגרלת שמינית הגמר שתערך היום (ראשון), הבאנו לכם סיכום מלא של מחזור 32 האחרונות.

הסנסציה של הסיבוב: קביליו יפו מדהימה את סכנין

אם חיפשתם את ההפתעה הגדולה, קיבלנו אותה כבר ביום חמישי. בני סכנין, קבוצה מליגת העל עם יומרות, אירחה את מכבי קביליו יפו מהליגה הלאומית. על הנייר, סכנין הייתה אמורה לעבור, אך הגביע ידוע בחוקים משלו. יפו הגיעה נחושה, עקצה פעמיים וניצחה 2-0 מהדהד, כשהיא שולחת את הנציגה מליגת העל לעשות חשבון נפש עמוק.

עבור חלק מהקבוצות הגדולות, הסיבוב הזה היה לא יותר מאימון שחרור משודרג. פערי הרמות היו עצומים:

מכבי חיפה לא גילתה רחמים מול מכבי אחי נצרת והתפוצצה עם 8-1 בלתי נשכח.

מכבי תל אביב סיפקה הצהרת כוונות רצינית בקרב על טהרת ליגת העל, כשהביסה 5-0 את הפועל חיפה האומללה.

גם מכבי נתניה נהנתה מההגרלה וטיילה עם 6-0 קליל מול בני יפו אורתודוכסים מליגה ב'.

ראוי לציין גם את מכבי הרצליה, שלא התקשתה מול הסינדרלה הקטנה מ.כ כפר סבא 1923 (ליגה ג') וניצחה 4-1.

לא כולם ליקקו דבש. מספר קבוצות מליגת העל הזיעו קשה מאוד כדי להימנע ממבוכה מול יריבות נחותות:

הפועל באר שבע כמעט והסתבכה בענק מול מ.כ שדרות (ליגה ב'). הרחקה מוקדמת של אופיר דוידזאדה (דקה 16) השאירה את הדרומיים ב-10 שחקנים, אך הם גילו אופי וגירדו 2-1 קשה.

בית"ר ירושלים נזקקה להרבה מזל מול עירוני טבריה העיקשת. המשחק הסתיים ב-2-1 לצהובים-שחורים, כשההכרעה הגיעה משער עצמי אומלל של ניב גוטליב מטבריה.

הפועל רעננה לא הצליחה להכריע את מכבי קריית גת ב-120 דקות ונזקקה לדו-קרב פנדלים מורט עצבים כדי לעבור שלב.

דרמה נרשמה גם ברמת גן, שם עירוני קריית שמונה מליגת העל גברה 3-2 על האורדונים, למרות שאיבדה את וולה מוסא עלי באדום בדקה ה-90.

ביתר המשחקים, הקבוצות החזקות השיגו את הכרטיס לשלב הבא בצורה חלקה יותר. הפועל תל אביב רשמה ניצחון משכנע 3-0 על מ.ס אשדוד מליגת העל. מ.ס כפר קאסם סוהיב השלימה את תמונת העולות לאחר שגברה 3-1 על מ.כ ירמיהו חולון.

גם מכבי בני ריינה עברה שלב לאחר שניצחה 1-0 את הפועל כפר שלם, ובמשחק נוסף הפועל ירושלים מליגת העל גברה 2-0 על הפועל אום אל פאחם מהלאומית.

מול היריבות מהליגות הנמוכות נרשמו ניצחונות נוספים לקבוצות הלאומית שעשו את המוטל עליהן: הפועל פתח תקווה ניצחה 2-0 את הפועל עירוני כרמיאל, בני יהודה גברה 2-1 על מכבי קריית אתא, והפועל כפר סבא ניצחה 3-1 את מ.ס דימונה.

רשימת 16 העולות לשמינית הגמר:

1. מכבי תל אביב

2. מכבי חיפה

3. הפועל תל אביב

4. בית"ר ירושלים

5. הפועל באר שבע

6. מכבי נתניה

7. מכבי בני ריינה

8. הפועל ירושלים

9. עירוני קריית שמונה

10. בני יהודה ת"א

11. הפועל פתח תקווה

12. מכבי קביליו יפו

13. הפועל כפר סבא

14. מכבי הרצליה

15. מ.ס כפר קאסם סוהיב

16. הפועל רעננה