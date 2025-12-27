הרמטכ"ל הגיע לחטיבת מנשה כדי לבחון את הפעולות של צה"ל אחרי הפיגוע הרצחני בעפולה: "מטרתנו העליונה ברורה, להמשיך לבלום ולמנוע טרור לפי יציאתו״

יממה אחרי הפיגוע הרצחני בכביש ליד עפולה, הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב בחטיבת מנשה האחראית על מרחב קבאטיה.

בהערכת המצב השתתפו שלושה קצינים סרוגים: מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל קובי הלר, ומפקד חטיבת מנשה אל"מ מ'. בפגישה השתתף גם תא"ל הישאם אבראהים, ראש המנהל האזרחי.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי הרמטכ״ל ציין כי מדובר בפיגוע טרור קשה והנחה על תגבור סד״כ בפיקוד המרכז לצד המשך בפעילות ההתקפית לרבות הכיתור, העוצר והמצוד אחר פעילי טרור במרחב קבאטיה. בנוסף, הנחה לסיים את איטום בית המחבל, ולפעול לסיום התהליכים להריסתו.

הרמטכ"ל בחטיבת מנשה (דובר צה"ל)

״אנחנו אחרי אירוע טרור קשה בו נהרגו שני אזרחים. צה״ל משתתף בצערן של המשפחות ועומד לצידן בשעה קשה זו. אירוע הטרור הזה מחדד את אחריותו של צה״ל ללמוד, להפיק לקחים ולחזק את ההגנה על אזרחי ישראל, ביהודה ושומרון ובכלל הגזרות.

מאפייני התקופה הם המפגעים הבודדים והשוהים הבלתי חוקיים. יש להגביר ולשפר את האכיפה כנגד המסיעים והמעסיקים. לצד זאת, יש להמשיך לשפר ולקדם את היכולות, לאתר ולסכל את אותם מפגעים. גם בשעות אלו, כוחות צה"ל פועלים בעוצמה לסיכול טרור. מטרתנו העליונה ברורה, להמשיך לבלום ולמנוע טרור לפי יציאתו״.