יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט קרא לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת "קטארגייט": "תרבות השקר מזלזלת בעם ישראל ופוגעת בכולנו ביותר מדרך אחת. ראש הממשלה חייב להיחקר"

יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט קרא היום (שבת) לחקור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשת "קטארגייט": "ראש הממשלה חייב להיחקר בפרשת קטארגייט. הניסיון המבוהל והפתטי של הליכוד במהלך השבת לנסות לנתק בין נתניהו ובין אחת הפרשות החמורות, היא עוד זלזול בציבור שרואה את האמת. עוד בריחה מאחריות. עוד פחדנות שכבר ראינו ממנה די והותר".

הדברים של איזנקוט מגיעים על רקע הגילויים האחרונים בפרשה, ביניהם הקשר בין אלי פלדשטיין לבין ישראל איינהורן, וניסיונות הליכוד להכחיש את הקשר בין לשכת ראש הממשלה לבין פלדשטיין.

עוד באותו נושא נפתלי בנט: "זו הבגידה הרעילה ביותר שידעה ישראל" 18:15 | חדשות סרוגים 17 0 😀 👏

עוד אמר איזנקוט: "התנערות ממי שטס איתו במסוקים צבאיים ודיבר בשמו עם כתבי כלל הערוצים מעידה על בהלה וזלזול בכולנו. תרבות השקר מזלזלת בעם ישראל ופוגעת בכולנו ביותר מדרך אחת. ראש הממשלה חייב להיחקר".

איזנקוט התייחס גם למזוודות הכסף שעברו מקטאר לחמאס, זאת למרות שגם כאשר הוא עצמו היה בממשלה, הכסף המשיך לעבור לחמאס: "לצד פעילות יועציו עם הקטארים, ישנה העובדה החד-משמעית, שראש הממשלה ידע כבר מאז מאי 2019 ש-4 מיליון דולר מהכסף הקטארי כבר לא עובר לאזרחים, אלא לזרוע הצבאית של חמאס. הוא התעלם ולא מנע את זה. מגיע לכולנו להבין – מדוע לא מנע את המשך העברת הכסף? זאת, לצד טענה שאיפשר שימוש בניגוד לחוק בחומר מודיעיני, שהושג מאחד ממקורות המודיעין הרגישים ביותר של צה״ל ברצועת עזה, מקורות שהשגתם עלו בדם – מחייבות תשובות לכולנו. ראש הממשלה חייב להיחקר בפרשה".