מכבי תל אביב התעללה בהפועל חיפה 0:5 בדרך לשמינית הגמר בגביע המדינה. הצהובים הצטרפו לירוקים שרמסו 1:8 את מכבי אחי נצרת

מכבי ת"א התעללה בהפועל חיפה 0:5 בדרך לשמינית הגמר בגביע המדינה. הצהובים הגיעו למשחק אחרי ניצחון אחד בתשעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, אך רמסו את החיפאים. בדרך לדרך חדשה?

הליו וארלה (11), אושר דוידה (24, 62), סייד אבו פרחי (30), עידו שחר (51) חגגו על החיפאים האומללים והעלו את מכבי ת"א לשמינית הגמר. מוקדם יותר מכבי חיפה הביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת. סילבה קאני (1), דולב חזיזה (6,17), גיא מלמד (24,31), קנג'י גורה (53) ושני שערים עצמים של הקבוצה מליגה א השלימו חגיגה ירוקה.

עוד באותו נושא גביע המדינה חזר בגדול | דרמות וסנסציה גדולה 20:53 | שמחה רז 0 1 😀

ביום חמישי גביע המדינה חזר עם קבוצות ליגת עם חגיגה של ארבעה משחקים במקביל, ומשחק חמישי שהתחיל מאוחר יותר. הפתעה גדולה התרחשה, כשבני סכנין הודחה מול מכבי קביליו יפו מתחתית הליגה הלאומית. בני יהודה חזרה לחייך קצת עם ניצחון 1:2. 20 פנדלים בדרמה באצטדיון רמת גן בין הפועל רעננה למכבי קריית גת.

לאחר מכן הפועל תל אביב ניצחה את מ.ס אשדוד 0:3 בגביע המדינה. האדומים חגגו מול עשרה שחקנים, עלו לשמינית הגמר והשלימו ניצחון שני ברציפות.

חניכיו של אליניב ברדה נהנו מצמד של רוי קורין (73,79) ומאדום של מוחמד עמאר מאשדוד (60). האדומים אירחו את הקבוצה מעיר הנמל מול 10,000 צופים ועלו לשמינית הגמר. קורין הוסיף בישול לאנאס מחמיד בשנייה האחרונה של המשחק.