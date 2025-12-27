לאחר וטו שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, על מועמדות קטאר: הודו נבחרה ליו"ר תהליך קימברלי 2026. התהליך נועד למנוע מיהלומים הקשורים למימון טרור לזלוג לשוק העולמי

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, ברך על החלטת מוסדות "תהליך קימברלי" (Kimberley Process) לבחור בהודו לכהן כיושבת ראש הארגון לשנת 2026. הבחירה מסמנת פריצת דרך לאחר תקופה ממושכת של קיפאון מוסדי, שנבע מאתגרים גיאופוליטיים מורכבים והקשה על קבלת החלטות מוסכמות.

תהליך קימברלי הוא פורום בינלאומי המאגד ממשלות, תעשייה וחברה אזרחית, שמטרתו למנוע כניסת "יהלומי מריבה" (Conflict Diamonds) המשמשים למימון טרור, לשוק העולמי. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהנפיקה תעודת קימברלי בשנת 2003 וממשיכה למלא תפקיד מרכזי בעיצוב הסטנדרטים הבינלאומיים בתחום.

במהלך השנה האחרונה נקלע תהליך קימברלי למבוי סתום, לאחר שישראל, בהובלת השר ברקת, הטילה וטו על מועמדותה של קטאר לראשות הארגון. הווטו שיקף עמדה עקרונית וברורה של ישראל, שלפיה תהליך קימברלי אינו יכול להרשות לעצמו הנהגה שאינה עומדת בסטנדרטים הנדרשים מארגון בינלאומי האמון על שמירת יושרת שרשרת האספקה של היהלומים בעולם. ישראל הבהירה כי לא תאפשר פגיעה באמינות הארגון, ולא תסכים למינויים שעלולים לערער את אמון המדינות החברות והשווקים הבינלאומיים במנגנון הקימברלי.

לאחר חודשים של קיפאון מוסדי, התגבשה הבנה רחבה בקרב החברות כי נדרשת הנהגה בעלת מעמד מקצועי מוכח, תרומה מהותית לענף ויכולת לאחד את הארגון סביב ערכיו המקוריים. על רקע זה, מועמדותה של הודו זכתה לתמיכה רחבה מקיר לקיר. ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שהודיעו על תמיכתן בבחירה, מתוך תפיסה כי מדובר במועמדת המסוגלת להחזיר את תהליך קימברלי למסלול של יציבות, אחריות ושקיפות.

היקף הסחר העולמי ביהלומים טבעיים, גלם ומלוטשים, נאמד בכ־40 מיליארד דולר בשנה. הודו מרכזת כ־60% מהפעילות העולמית בענף ומהווה את המרכז המוביל בעולם לליטוש יהלומים, כאשר 9 מתוך 10 יהלומי גלם בעולם מלוטשים בה. ישראל מרכזת כ־10% מהיקף הסחר העולמי בענף זה, ואף יותר בשנים מסוימות.

ענף היהלומים מהווה נדבך מרכזי ביחסים הכלכליים בין ישראל להודו, וכמחצית מסך הסחר בסחורות בין המדינות – כ־3 מיליארד דולר בשנה – נשען על פעילות זו. בעוד הודו מובילה בתחום הליטוש, ישראל משמשת מרכז סחר ושיווק בינלאומי. בחירתה של הודו לראשות הארגון מחזקת את הציר המקצועי והכלכלי שבין רמת גן לסוראט ולמומבאי.

שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת: "הנחיתי להטיל וטו על מועמדותה של קטאר – מדינה תומכת טרור, ובכך סיכלנו את בחירתה של מדינת אויב לישראל ולעולם, כיו"ר תהליך קימברלי. תהליך קיבמרלי הוא מלחמה במימון טרור ואנו מתייצבים כנגד תומכת הטרור הגדולה בעולם, הפטרונית של חמאס, גם בחזית הכלכלית הבין לאומית. אני מברך על בחירתה של ידידתנו הודו לתפקיד יו"ר תהליך קימברלי. הודו היא שותפה אסטרטגית מרכזית של ישראל בענף היהלומים ובתחומים נוספים, ואני בטוח כי תחת הנהגתה של הודו, תהליך קימברלי ימשיך להוביל סטנדרטים גבוהים של שקיפות, אחריות ושיתוף פעולה בינלאומי במלחמה בטרור".