מקורות המקורבים להנהגת חמאס אמרו היום (שבת) לערוץ א-שרק הסעודי כי ארגון הטרור החליט לבחור ראש חדש ללשכה המדינית ומבנה ההנהגה החדש, בהתאם להנחיות מועצת ההנהגה שהוקמה לאחר חיסול יחיא סינוואר, באוקטובר בשנה שעברה.
על פי הדיווח שהובא בחדשות 12, כי חמאס החל בהכנות לקיום בחירות לבחירת ראש הלשכה המדינית במועצת השורא הכללית, שמונה כ-50 חברים שמייצגים שלוש זירות: רצועת עזה, הגדה וחו"ל. לטענתם, הבחירות צפויות להתקיים בתוך ימים או ייתכן שבתוך כמה שבועות.
לפי הדיווח, יש שני מועמדים עיקריים: ח'ליל אל-חיה שמוגדר כראש הלשכה המדינית של הארגון בעזה על אף מושבו בדוחא וח'אלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר. המקורות הצביעו על כך שאל-חיה צפוי לנצח, לנוכח התמיכה הנרחבת בו, מעבר לרצועת עזה שכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס בגדה, ובפרט זאהר ג'בארין, שאחראי על תיק בגדה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אריאה
עובדים על כולם בעיניים המחבלים האלה .... הם מתארגנים מחדש וטראמפ משחק אוצה כאילו הכל סבבה וכל העולם מזרים לשם מיליונים וסיוע שממשיך לממן את המחבלי האלה ...... העולם השתגע...
עובדים על כולם בעיניים המחבלים האלה .... הם מתארגנים מחדש וטראמפ משחק אוצה כאילו הכל סבבה וכל העולם מזרים לשם מיליונים וסיוע שממשיך לממן את המחבלי האלה ...... העולם השתגע . וישראל בפלונטר מול ההסכם עם ארה"ב בעיקר.... כאילו שלא היה הטבח מהמזעזעים בהיסטוריה של האנושות המערבית אבר..... עולם כמנהגו נוהג.המשך 19:03 27.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר