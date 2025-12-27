לפי הדיווח, יש שני מועמדים עיקריים: ח'ליל אל-חיה שמוגדר כראש הלשכה המדינית של הארגון בעזה על אף מושבו בדוחא וח'אלד משעל, ראש הלשכה המדינית לשעבר. המקורות הצביעו על כך שאל-חיה צפוי לנצח, לנוכח התמיכה הנרחבת בו, מעבר לרצועת עזה שכוללת חלק משמעותי מהנהגת חמאס בגדה, ובפרט זאהר ג'בארין, שאחראי על תיק בגדה.