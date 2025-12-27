יו״ר יהדות התורה, ח״כ יצחק גולדקנופף, גינה בחריפות את הודעת הליכוד שפורסמה במהלך השבת: "זלזול בציבור שומרי השבת ופגיעה חמורה בציבור"

דובר הליכוד, גיא לוי, פרסם אמש, שישי, לאחר כניסת השבת, הודעה מטעם המפלגה שבה חזר על עמדת ראש הממשלה על כך שאלי פלדשטיין לא שימש כדובר ראש הממשלה ולא הועסק בלשכת ראש הממשלה. זאת, על רקע הגילויים האחרונים בפרשת "קטארגייט", ולמרות שפלדשטיין תדרך עיתונאים רבים בשם לשכת ראש הממשלה.

לדברי ח"כ גולדקנופף: "פרסום הודעה פוליטית רשמית בעיצומה של השבת מהווה חציית קו אדום ופגיעה חמורה בקדושת השבת ובסטטוס־קוו, שהם ערכי יסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית. מעבר לתוכן הדברים, עצם ההחלטה לפרסם הודעה כזו בשבת מבטאת זלזול בציבור שומרי השבת ופגיעה חמורה בציבור. אין כל הצדקה, לא פוליטית ולא תקשורתית, להפרת השבת לצורך ניהול הכחשות וספינים".