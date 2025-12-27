בהמשך לפיגוע הקשה בצפון בו נרצחו 2 ישראלים: כוחות חטיבת מנשה פשטו על ביתו של המחבל, מיפו אותו והוטל עוצר על העיירה קבאטיה

כוחות יחידת דובדבן, סיירת צנחנים, מג״ב יפתח ויחידת מצדה של שב"ס, ממשיכים לפעול תחת פיקוד חטיבת מנשה בכפר קבאטיה במבצע לסיכול טרור, לאחר הפיגוע בצפון הארץ. במסגרת המבצע, כוחות צק״ח מנשה עצרו חמישה מחבלים, מהם שני אחיו של המחבל ותחקרו עשרות חשודים בפעילות טרור בשטח.

כחלק מהפעילות, כוחות סיירת צנחנים ביצעו במהלך הלילה ירי מרגמות במרחב קבאטיה. כוחות חטיבת מנשה פשטו על ביתו של המחבל, מיפו אותו וביצעו כתר במרחב ביתו של המחבל. הוטל עוצר על העיירה קבאטיה, כוחות ההנדסה בפיקוד חטיבת מנשה ביצעו חסימות הנדסיות בכלל רחבי קבאטיה.

כוחות אוויריים פועלים לטובת סיוע אש ותצפית מעל מרחב ג׳נין וקבאטיה. כוחות צה"ל ממשיכים לתגבר במרחב התפר. הכתר והעוצר מלאים בשלב זה, אין תנועה ברחובות.

במקביל, הרמטכ״ל מקיים כעת הערכת מצב בחטמ״ר מנשה עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, מפקד החטיבה, וגורמי ביטחון נוספים, בעקבות הפיגוע הקשה שאירע אתמול ובנוגע לפעילות צה״ל בקבאטיה ולהמשך הפעילות לסיכול הטרור במרחב צפון השומרון.