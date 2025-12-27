חשוד נעצר לאחר שגנב נשק מאיש כוחות הביטחון שנסע באוטובוס בצפון. מהמשטרה נמסר: "כי אין אירוע חריג כעת בצפון"

משטרת ישראל פרסמה הערב (שבת) הודעת הבהרה לציבור. בהודעה נכתב כי "בהמשך לפניות כתבים בעקבות סרטון שמופץ בשעות האחרונות נבהיר, כי אין אירוע חריג כעת בצפון. מדובר באירוע שהתרחש אתמול בו נעצר חשוד בגניבת נשק מאיש כוחות הביטחון שנסע באוטובוס בצפון

אתמול בשעות הצהריים, התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל מאיש כוחות הביטחון, אשר במהלך נסיעה באוטובוס סמוך לצומת עמיעד הבחין כי נשקו נגנב".

עוד נמסר: "עם קבלת הדיווח, הוזנקו כוחות שוטרי המחוז הצפוני ופתחו בפעולות חקירה וסריקה נרחבות. מהממצאים הראשוניים עלה כי החשוד ירד מהאוטובוס בצומת חנניה ונמלט רגלית מהמקום שהוא מחזיק בידיו את נשקו של איש כוחות הביטחון.

כעבור זמן קצר, עצרו שוטרי המחוז הצפוני את החשוד, תושב העיר מר'ר בשנות ה-40 לחייו. במהלך סריקות של השוטרים אותר גם הנשק שנגנב, לאחר שהוסלק בשטח פתוח. הערב יובא החשוד בפני בית המשפט בנוף הגליל- נצרת, לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו".