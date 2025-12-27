לאחר שח"כ צביקה פוגל אמר כי "עדיף שהממ"ד יהיה מוכן". ראש עיריית חיפה יונה להב, מזהיר גם הוא: "תוך חודש אנו חוזרים לממ"דים"

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, יצא באמירה ביטחונית חריגה. בראיון לידיעות חיפה הוא נשאל האם המלחמה מאחורינו, והשיב: "אל תשלה את עצמך. תוך חודש אנו חוזרים לממ"דים ולחדרי הביטחון בגלל עניינים ביטחוניים בעצימות לא נמוכה. ולצערי במקום לחתור לשלום חותרים למלחמה".

עוד באותו נושא איום נוסף על ישראל: "נערכים לסבב הבא" 18:02 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נזכיר כי בשבוע שעבר, ח"כ תא"ל (מיל’) צביקה פוגל, התייחס בראיון ברדיו צפון ל איום האיראני והדיווחים לפיהם היא מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים.

בפתח דבריו הוא נשאל האם יש להכין את הממ"דים, והשיב: "עדיף שהממ"ד יהיה מוכן. אנחנו חיים בקונספציה שפעולה אחת מוצלחת מייצרת הרתעה. ההרתעה היא תוצר תודעתי – מצב שבו האויב אומר לעצמו שהמחיר ששילם גבוה מדי. זה לא קרה. האיראנים לא חושבים כך, ובראשם עומדת השמדת מדינת ישראל".