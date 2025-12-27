לאחר שח"כ צביקה פוגל אמר כי "עדיף שהממ"ד יהיה מוכן". ראש עיריית חיפה יונה להב, מזהיר גם הוא: "תוך חודש אנו חוזרים לממ"דים"
ראש עיריית חיפה, יונה יהב, יצא באמירה ביטחונית חריגה. בראיון לידיעות חיפה הוא נשאל האם המלחמה מאחורינו, והשיב: "אל תשלה את עצמך. תוך חודש אנו חוזרים לממ"דים ולחדרי הביטחון בגלל עניינים ביטחוניים בעצימות לא נמוכה. ולצערי במקום לחתור לשלום חותרים למלחמה".
נזכיר כי בשבוע שעבר, ח"כ תא"ל (מיל’) צביקה פוגל, התייחס בראיון ברדיו צפון לאיום האיראני והדיווחים לפיהם היא מייצרת אלפי טילים בליסטיים חדשים.
בפתח דבריו הוא נשאל האם יש להכין את הממ"דים, והשיב: "עדיף שהממ"ד יהיה מוכן. אנחנו חיים בקונספציה שפעולה אחת מוצלחת מייצרת הרתעה. ההרתעה היא תוצר תודעתי – מצב שבו האויב אומר לעצמו שהמחיר ששילם גבוה מדי. זה לא קרה. האיראנים לא חושבים כך, ובראשם עומדת השמדת מדינת ישראל".
