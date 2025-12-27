מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חורפי. יירדו גשמים בכל רחבי הארץ ויהיה קר. בחרמון יירד שלג. חשש לשטפונות והצפות.
הערב והלילה, בין שבת לראשון: מצפון הארץ ועד צפון הנגב ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בחרמון ירד שלג. ינשבו רוחות ערות. במישור החוף הדרומי קיים חשש להצפות. במדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות.
יום ראשון: גשם יוסיף לרדת מדי פעם מצפון הארץ ועד צפון הנגב. בבוקר יתכנו סופות רעמים בודדות. בנחלי המזרח עדיין קיים חשש משיטפונות. ינשבו רוחות ערות. משעות הצהרים הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. קר מהרגיל לעונה. במהלך הלילה הגשמים יתחזקו שוב.
יום שני: בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי. ינשבו רוחות מערביות חזקות. קיים חשש להצפות בעיקר בשפלה ובהרי המרכז. בנחלי המזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג.
