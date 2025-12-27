ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ממשיך לכנות את פרשיית קטארגייט "בגידה", ומוסיף: "לשכת ראש הממשלה, הופעל בשיא המלחמה על ידי מדינת הטרור הערבית-איסלמיסטית קטאר"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ממשיך היום (שבת) לתקוף את לשכת ראש הממשלה נתניהו על הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט, וממשיך לכנות זאת "בגידה".

בדבריו הוא פתח: ‏תגובתי על הגילויים החדשים בפרשת הבגידה בלשכת נתניהו: ‏מי שממשיך לגונן על הבוגדים ולממן את הגנתם המשפטית גם לאחר גילוי המעשה, מפר את חובת נאמנותו הבסיסית ביותר כלפי ביטחון ישראל ואינו יכול לשמש ראש ממשלה אפילו דקה אחת נוספת".

עוד הוא הוסיף: "‏הממצאים חושפים שמוצב הפיקוד העליון של ישראל, לשכת ראש הממשלה, הופעל בשיא המלחמה על ידי מדינת הטרור הערבית-איסלמיסטית קטאר, באמצעות כסף מזוהם. ‏זוהי הבגידה הרעילה ביותר שידעה ישראל".