ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ממשיך היום (שבת) לתקוף את לשכת ראש הממשלה נתניהו על הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט, וממשיך לכנות זאת "בגידה".
בדבריו הוא פתח: תגובתי על הגילויים החדשים בפרשת הבגידה בלשכת נתניהו: מי שממשיך לגונן על הבוגדים ולממן את הגנתם המשפטית גם לאחר גילוי המעשה, מפר את חובת נאמנותו הבסיסית ביותר כלפי ביטחון ישראל ואינו יכול לשמש ראש ממשלה אפילו דקה אחת נוספת".
עוד הוא הוסיף: "הממצאים חושפים שמוצב הפיקוד העליון של ישראל, לשכת ראש הממשלה, הופעל בשיא המלחמה על ידי מדינת הטרור הערבית-איסלמיסטית קטאר, באמצעות כסף מזוהם. זוהי הבגידה הרעילה ביותר שידעה ישראל".
רונן בר גייט
רק לפני 3 שנים ניסית לנרמל את היחסים עם קטאר....18:30 27.12.2025
דידי ימין
מה זה משנה לא מפרסמים דגובות18:24 27.12.2025
דידי ימין
הבגידה הכי רעילה שהיתה עד היום זה היה של בנט הבוגד מאזרחי ישראל שבחרו בו והוא בגד בנו בנוכלות18:23 27.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
לבנט מהאחים המוסלמים-------------הצלחתך הצלחתנו18:22 27.12.2025
ג׳ורג׳
את הפתק שלי נתת לאחיך הערבים אז לפחות תשתוק יה אלוף הבוגדים18:48 27.12.2025
קטע
בדיוק היום דיבר על זה אחמד טיבי שהם יצביעו בעד ממשלת בנט.18:57 27.12.2025
החלאה
בנט, עזוב שאתה חלאה, גנב קולות והבוגד הכי גדול שהיה בפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם, אתה גם מייחס לאירוע בגידה יותר מהפצ"רית. לאן תלך סמרטוט?19:02 27.12.2025
משיח
נפתלי בנט עשה את ההרעלה הגדולה בתולדות המדינה כשהלך עם הערבים לממשלה18:59 27.12.2025
