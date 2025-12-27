2 ישראלים נרצחו אמש בפיגוע בצפון, ואחד מהנפגעים שכבר שוחרר לביתו, סיפר בעדותו מה קרה שם: "חשבתי שזו תאונה"

בית החולים רמב"ם מסר היום (שבת) כי הפצוע בן ה-37 מהפיגוע אתמול טופל במהלך השבת במחלקה כירורגית, מצבו טוב והוא שוחרר הערב חזרה לביתו.

לאחר הפיגוע, הוא מסר עדות על מה שארע בזירת הפיגוע. "חזרתי מחדרה מבית הספר שבו אני מלמד. הלכתי על המדרכה באזור צומת המעונות בעפולה, ראיתי טנדר מתקרב אליי והוא עולה על המדרכה. חשבתי שאולי זו תאונה והוא סטה מהכביש, אבל הוא המשיך להתקדם.

ניסיתי לברוח לשדה ליד, אבל הוא פגע בי ואני זוכר רק שאני על הרצפה ומרגיש מכות בראש. ואז באו אנשים ועזרו לי וקראו לאמבולנס".