מנהיג ארגון הטרור החות'י בתימן, עבד אל-מלכ אל-חות'י, הצהיר אמש (שישי) כי הארגון מתכונן לסבב הלחימה הבא מול ישראל. בנאום פומבי אמר: "אנו מתכוננים לסיבוב הבא ועובדים על כך יומם ולילה, כי אנו מודעים למה שהאויבים מחפשים ומתכננים".

דברים אלו נאמרו לאחר חיסול בכירים רבים מהממשלה החות'ית במבצע "טיפת מזל" בתימן בחודש אוגוסט האחרון.