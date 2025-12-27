לאחר שהוקלט בשיחות סגורות כשהוא אומר שהבעיה היא אינה ארה"ב או ישראל – נשיא איראן מסעוד פזשכיאן משגר איום חריף לישראל

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נתן הצהרה היום (שבת) בה טען כי "אנחנו במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה, שכן הם לא רוצים שארצנו תעמוד על רגליה".

עוד הוא הוסיף: "לפי ההערכות של הישות הציונית, הם חשבו שתוקפנות על איראן תוביל לקריסת המשטר, אבל זה לא קרה. הכוחות המזוינים שלנו מתקדמים בעוצמה ועכשיו הם יותר חזקים משהיו לפני התוקפנות, למרות הבעיות וההגבלות שהוטלו על המדינה. אם יתקפו אותנו שוב, הם יקבלו תגובה קשה ואחדות של הציבור האיראני תסכל את כל המזימות של האויבים".

נזכיר כי בתקופה האחרונה, נשיא איראן הוקלט כשהוא מדבר על מצבה הגרוע של איראן. הוא תיאר את שנתו הראשונה כ"שנה איומה", ואמר כי אין לו פתרונות לבעיות "אם מישהו יכול לעשות משהו, שיעשה זאת, אני לא יכול לעשות כלום; אל תקללו אותי".

עוד באותו נושא דיווח: זה מספר הטילים הבליסטיים שנותרו לאיראן 10:45 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

לדבריו, בעיותיה של איראן הן תוצרת עצמית, תוצאה של שחיתות, מריבות פנימיות ודפוסי הוצאות ממשלתיות שנמשכו עשורים ותוארו על ידו כ"מעשי משוגעים", ולא באשמת ארצות הברית או ישראל. "הבעיה היא אנחנו", אמר בפגישות שונות.