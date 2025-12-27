אירוע ביטחוני חריג בשומרון – כ-20 ישראלים נכנסו לשטח A כדי לטייל במרחב, כשמנגנוני הביטחון הפלסטיניים גירשו אותם עם נשקים שלופים

תקרית חריגה התרחשה אמש (שישי) ליד אריאל בשומרון. כ-20 ישראלים נכנסו לשטח A כדי לטייל במרחב, והגיעו לאזור הכניסה לכפר סלפית, הסמוך לעיר אריאל, כך דיווח דורון קדוש.

כשמנגנוני הביטחון הפלסטיניים דווחו על כניסת הישראלים לשטח, הם קפצו למקום – והרחיקו את הישראלים משם, כשהם עם נשקים שלופים באוויר. חלק מהישראלים היו חמושים גם הם, אך לא היה חיכוך בין הצדדים, והישראלים התרחקו מהמקום. האירוע תועד ופורסם ע״י הפלסטינים.

עוד באותו נושא הריסה שנייה בתוך שבוע: כוחות מג״ב החריבו את גבעת מקנה אברהם 09:29 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במערכת הביטחון הישראלית העבירו מסר למנגנוני הביטחון הפלסטיניים: ״האופן שבו הרחקתם את הישראלים מהמקום, עם נשקים שלופים למולם – לא מקובל עלינו״. בעקבות האירוע – ייקבעו נהלים חדשים לפעולה במקרים מסוג זה.