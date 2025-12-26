שמשון מרדכי ז"ל, בן 68, נרצח היום (שישי) בפיגוע המשולב שאירע בצפון. מרדכי, שנהג בקווי תחבורה ציבורית, נהרג בזירת הדריסה בבית שאן. בנוסף, הותר לפרסום כי אביב מאור בת ה-18 נרצחה גם היא בפיגוע הקטלני בצפון באירוע נפגע גם נער בן 16, שמצבו קל. כוחות הביטחון פתחו בחקירת נסיבות הפיגוע.
ראש הממשלה פרסם הודעת תנחומים רשמית. בהודעתו אמר: ״רעייתי שרה ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחות הנרצחים בפיגוע המשולב בצפון, אביב מאור ז״ל בת ה־17 ושמשון מרדכי ז״ל בן ה־68״.
עוד הוסיף ראש הממשלה: ״אנו מאחלים לפצועים החלמה מהירה ומחזקים את האזרח הגיבור שהביא לנטרולו של המחבל״.
בהתייחסות למצב הביטחוני אמר: ״אף שהיו סיכולים רבים נגד הטרור בשנה האחרונה, לצערנו אנו חווים מעת לעת פיגועים רצחניים״.
לסיום הדגיש: ״ממשלת ישראל תמשיך לפעול לסיכול כל המבקש לפגוע באזרחיה״.
