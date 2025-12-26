16:13

הותר לפרסום: שמשון מרדכי הי"ד הוא ההרוג השני בפיגוע בצפון

16:02

בעקבות הפיגוע המשולב: כוחות צה"ל יכלו לכתר את כפר המחבל

15:58

תפנית מדינית: נתניהו הכיר במדינה חדשה, העזתים יהגרו לשם?

15:07

הותר לפרסום: אביב מאור בת ה-18 נרצחה בפיגוע בצפון

14:28

במרכז הרפואי העמק הודיעו: "פצוע בינוני מהפיגוע הגיע לביה"ח"

14:15

אירוע רודף אירוע: רועה צאן הותקף בבנימין ופונה לבית החולים

13:59

"ישלמו את מלוא המחיר": ההוראה של כ"ץ לגבי הכפר של המחבל

12:56

שני נרצחים בפיגוע מדקירה ודריסה בצפון | המחבל נעצר

12:41

נלחמים בהתעצמות חיזבאללה: 15 מטרות טרור הותקפו בלבנון

12:37

ירושלים: סוכלה הברחת סמים בשווי של למעלה מ-10 מיליון ש"ח

12:27

הכאוס בסוריה מתגבר: מחבל מתאבד פוצץ את עצמו במסגד

12:06

פרשת ויגש: האם יש דבר כזה יותר מדי אהבה?

11:52

ניסיון פיגוע בהר חברון: מחבל התנגש ברכב צבאי

11:23

נחשפה תעודת הזהות הראשונה שהונפקה לתושב יהודי בשומרון

11:16

אמו של רן גואילי מתחננת: "כל כך קשה לי לראות אותה"

11:12

הח"כ לשעבר עיסאם מח'ול הלך לעולמו בגיל 73

10:59

דרמה בבית הכלא: סוהרות פרצו לתאו של המחבל מפרשת הסרסור

10:17

"פורק קצר, התפוצץ!": האזינו לקולות הקשר מיירוט הרחפנים

10:17

גל תקיפות חדש: צה"ל תקף מתחם אימונים של כוח רדואן בלבנון

09:47

אחרי התיעוד: חייל המילואים שירה ודרס פלסטינים נעצר ונחקר

