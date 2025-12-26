בעקבות הפיגוע המשולב שבוצע בצהריים (שישי) בבית שאן ובתל יוסף, כוחות הביטחון החלו בכניסה מבצעית לכפר קבאטיה שבצפון השומרון. על פי גורמי ביטחון, מדובר בהיערכות לפעילות משמעותית הכוללת כוחות מיוחדים, כוחות הנדסה וסיוע אווירי.

לפעילות נכנסו יחידת דובדבן, סיירת צנחנים ויחידת מצדה של משטרת ישראל. במקביל, כוחות חטיבת מנשה יחד עם כוחות הנדסה נערכים לכיתור הכפר ולביצוע חסימות הנדסיות בצירים המרכזיים במרחב, במטרה למנוע תנועה של גורמים עוינים ולבסס שליטה מבצעית.

בנוסף, הוקפצו כוחות אוויריים לצורך תצפית וסיוע אש מעל אזור ג׳נין וקבאטיה, כחלק ממעטפת אבטחה רחבה לפעילות הקרקעית. בצה״ל מציינים כי הכוחות פועלים בתיאום בין כלל הזרועות, וכי ההיערכות נועדה לאפשר פעולה ממושכת במידת הצורך.

תגבור נוסף של כוחות הוזרם גם למרחבי חטיבת מנשה וחטיבת הבקעה והעמקים, כחלק מהמאמץ להגן על מרחב התפר והיישובים הסמוכים. בצה״ל מדגישים כי הפעילות בקבאטיה מצטרפת לשורת פעולות רחבות שמבוצעות בשנה האחרונה בצפון השומרון, הכוללות נוכחות רציפה, פריצת צירים ופעילות יזומה נגד תשתיות טרור.