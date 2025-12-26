בעקבות הפיגוע המשולב שבוצע בצהריים (שישי) בבית שאן ובתל יוסף, כוחות הביטחון החלו בכניסה מבצעית לכפר קבאטיה שבצפון השומרון. על פי גורמי ביטחון, מדובר בהיערכות לפעילות משמעותית הכוללת כוחות מיוחדים, כוחות הנדסה וסיוע אווירי.
לפעילות נכנסו יחידת דובדבן, סיירת צנחנים ויחידת מצדה של משטרת ישראל. במקביל, כוחות חטיבת מנשה יחד עם כוחות הנדסה נערכים לכיתור הכפר ולביצוע חסימות הנדסיות בצירים המרכזיים במרחב, במטרה למנוע תנועה של גורמים עוינים ולבסס שליטה מבצעית.
בנוסף, הוקפצו כוחות אוויריים לצורך תצפית וסיוע אש מעל אזור ג׳נין וקבאטיה, כחלק ממעטפת אבטחה רחבה לפעילות הקרקעית. בצה״ל מציינים כי הכוחות פועלים בתיאום בין כלל הזרועות, וכי ההיערכות נועדה לאפשר פעולה ממושכת במידת הצורך.
תגבור נוסף של כוחות הוזרם גם למרחבי חטיבת מנשה וחטיבת הבקעה והעמקים, כחלק מהמאמץ להגן על מרחב התפר והיישובים הסמוכים. בצה״ל מדגישים כי הפעילות בקבאטיה מצטרפת לשורת פעולות רחבות שמבוצעות בשנה האחרונה בצפון השומרון, הכוללות נוכחות רציפה, פריצת צירים ופעילות יזומה נגד תשתיות טרור.
איתי
זה מה שקורה שמרב"ד (מכון הרפואי לבטיחות בדרכים) מאפשר לערבים מוסלמים לגנוב מיהודיות/ים רכבים לשטחים שמרב"ד עסוק בלהרוס ולקטול את הפרנסות של העם היהודי ופרנסות ומקומות עבודות שמאבדים וגם מפסידים...
זה מה שקורה שמרב"ד (מכון הרפואי לבטיחות בדרכים) מאפשר לערבים מוסלמים לגנוב מיהודיות/ים רכבים לשטחים שמרב"ד עסוק בלהרוס ולקטול את הפרנסות של העם היהודי ופרנסות ומקומות עבודות שמאבדים וגם מפסידים מאות אלפי שקלים מפיטורי עבודות וקורת גג. צריך להוציא את מרב"ד אל מחוץ לחוק! הגוף הזה הוא שק של צרות ומיותר!המשך 17:35 26.12.2025
דורון
צריך להגר ולעקור את כל הפלסטינים מכל מזרח ירושלים, יהודה ושומרון, בקעת הירדן, רצועת עזה לאפריקה ולהרוס עד היסוד ערים מוסלמיות, כפר קטנה וקוביבה, רמאללה ורוואדי, ביר-נבאלה ואל-בירה, תרקומיא וחלחול,...
צריך להגר ולעקור את כל הפלסטינים מכל מזרח ירושלים, יהודה ושומרון, בקעת הירדן, רצועת עזה לאפריקה ולהרוס עד היסוד ערים מוסלמיות, כפר קטנה וקוביבה, רמאללה ורוואדי, ביר-נבאלה ואל-בירה, תרקומיא וחלחול, דהיישה ובית-ג'אלא, קלקיליה וטול-כרם, חווארה ופונדוק, שוויכה ודומא, קוסרא וטובאס, ג'נין וקבאטיה לעיי חורבות כמו במצב שמדינת ישראל הרסה את ג'באליה ועזה, חאן יונס וכמובן לסכם עם סוכנות היהודית לקלוט יהודיות/ים מכל העולם: צרפת, ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה, דרום אמריקה, איראן לכל מזרח ירושלים, ערי יהודה ושומרון: חברון ובית-לחם, יריחו, שכם את סבסטיה העתיקה לספח לישוב יהודי סבסטיה להכריז סבסטיה כעיר יהודית ושתהיה בירת השומרון, את בית אל המקראית ואת העתיקות "העי" לספח לישוב יהודי בית-אל ולהכריז על בית-אל עיר יהודית ושתהיה עיר בירת מטה בנימין.המשך 17:34 26.12.2025
