ראש הממשלה נתניהו הכריז על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית. המהלך, ברוח הסכמי אברהם, מעלה שאלות על מגעים אזוריים ואפשרות עתידית להגירת עזתים מהרצועה.

ראש הממשלה נתניהו הודיע לפני זמן קצר על מהלך מדיני חריג ונדיר, ישראל הודיעה על הכרה בחבל ארץ אפריקאי בשם סומלילנד כמדינה עצמאית. השם סומלילנד עלה רבות לכותרות, בעקבות דיווחים על מגעים אינטנסיביים בין ישראל וארצות הברית אל השלטונות בחבל הארץ. במטרה לתאם הגירת עזתים מהרצועה למקום. האם מדובר בשלב ראשון בדרך להגירה מהרצועה?

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו הכריז היום על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד. במסגרת המהלך חתמו ראש הממשלה, שר החוץ ונשיא סומלילנד על הכרזה משותפת והדדית, המוגדרת ככזו שנעשית “ברוח הסכמי אברהם”.

בהודעה הרשמית צוין כי נתניהו בירך את נשיא סומלילנד, ד"ר אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לביטחון, יציבות ושלום. ראש הממשלה אף הזמין את הנשיא לביקור רשמי בישראל.

מן הצד השני, נשיא סומלילנד הודה לנתניהו על “ההכרזה ההיסטורית” והביע הערכה למאמציו במאבק בטרור ובקידום שלום אזורי.

לצד ההיבט המדיני-דיפלומטי, ההכרה בסומלילנד מעוררת שאלות כבדות משקל בזירה האזורית והבינלאומית.

דיווחים קודמים מציינים באופן בולט את המגעים עם סומלילנד, שנערכו גם בתיאום עם גורמים אמריקניים, ומציבים על סדר היום אפשרויות עתידיות לפתרונות יצירתיים לסוגיית רצועת עזה שעד כה נראו כלא אפשריים.

עוד באותו נושא נתניהו וטראמפ מפציצים באיראן? הסרטון החריג של לשכת רה"מ 18:51 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

סומלילנד עלתה רבות בשיח הבינלאומי, כיעד אפשרי להגירת מאות אלפי עזתים, בתמורה להכרה בחבל הארץ כמדינה עצמאית. הפרטים מאחורי ההסכמות בין המדינות לא נחשפו באופן מלא, ולא הוצהרה שום הסכמה בנושא, אך הכרה תמורת הגירה היא אפשרות שעלתה רבות בשיח המדיני.