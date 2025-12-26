במרכז הרפואי העמק הודיעו היום (שישי) לפני זמן קצר כי שני פצועים מהפיגוע פונו לבית החולים. גבר כבן 37 במצב בינוני מטופל במחלקה לרפואה דחופה. פצוע קל בן 16 מטופל במחלקה לרפואה דחופה ילדים.
מוקדם יותר שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה היום הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול הכפר קאבטיה ממנו יצא המחבל הרוצח שביצע את הפיגוע הרצחני בצפון בו נרצחו גבר כבן 70 ואישה כבת 20.
פיגוע קשה התרחש בצפון בשתי זירות. המחבל פלסטיני, שב"ח מהכפר קבאטיה ליד ג׳נין, דרס למוות גבר בן 68, ברחוב השומרון בבית שאן. לאחר מכן רצח בדקירה צעירה כבת 20 בכביש 71 סמוך לעין חרוד. המחבל דרס גם נער כבן 16 ופצע אותו באורח קל בבית שאן. לאחר מכן הוא נוטרל ליד עפולה ופונה לבית החולים במצב בינוני.
אור
החלמה מהירה לפצועים14:31 26.12.2025
