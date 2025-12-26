שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול הכפר קאבטיה ממנו יצא המחבל הרוצח שביצע את הפיגוע הרצחני בצפון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה היום (שישי) את צה"ל לפעול בעוצמה ובאופן מיידי מול הכפר קאבטיה ממנו יצא המחבל הרוצח שביצע את הפיגוע הרצחני בצפון בו נרצחו גבר כבן 70 ואישה כבת 20.

דבריו של כ"ץ: "יש לאתר ולסכל כל מחבל ולפגוע בתשתיות הטרור בכפר מי שמסייע לטרור או נותן חסות וגיבוי לטרור ישלם את מלוא המחיר. לבי עם המשפחות האבלות בשעתן הקשה ביותר. אני שולח תנחומים מעומק הלב ומחזק את ידיהן נוכח האובדן הבלתי נתפס. אני מבקש לחזק את כוחות הביטחון שפעלו במהירות, בנחישות ובמקצועיות ונטרלו את המחבל".

מוקדם יותר היום פיגוע קשה התרחש בצפון בשתי זירות. המחבל פלסטיני, שב"ח מהכפר קבאטיה ליד ג׳נין, דרס למוות גבר בן 68, ברחוב השומרון בבית שאן. לאחר מכן רצח בדקירה צעירה כבת 20 בכביש 71 סמוך לעין חרוד. המחבל דרס גם נער כבן 16 ופצע אותו באורח קל בבית שאן. לאחר מכן הוא נוטרל ליד עפולה ופונה לבית החולים במצב בינוני.

שר הכלכלה ניר ברקת הגיב לפיגוע כשכתב: "הדרך למיגור הטרור מתחילה בפירוק הרשות הפלסטינית התומכת ומממנת של הטרור ויפה שעה אחת קודם!"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "שולח תנחומים מעומק ליבי למשפחות הנרצחים בפיגוע הנפשע שאירע היום בגזרת בית שאן, עפולה ועין חרוד, ומתפלל לרפואת הפצועים. הפיגוע שבוצע בידי הרוצח הנפשע מהשומרון, מלמד שוב על הצורך הדחוף להעביר את חוק עונש מוות למחבלים. מי שיוצא לבצע פיגוע טרור אנטישמי במטרה לרצוח צריך לדעת שמדינת ישראל לא תאפשר לו להמשיך לחיות ותשלח אותו לגיהנום".