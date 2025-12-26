סיכום היום בלבנון: צה"ל תקף מוקדם יותר היום כ-15 מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום ובעומק לבנון במקביל. בתקיפות שבוצעו צפונית לליטני, חיל האוויר תקף יותר מ-10 מבנים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה.
התקיפות היום מתווספות לרצף הפעולות במשך השנה האחרונה במטרה להמשיך ולפגוע בניסיונות שיקום של ארגון הטרור חיזבאללה ולהעמיק את ההישג המבצעי מבחינת שלילת יכולות, תשתיות וסיכול מחבלים.
מאז תחילת הסכם הפסקת האש, צה"ל חיסל יותר מ-390 מחבלים, ותקף מאות מטרות טרור. צה"ל ממשיך להיות מחויב להבנות בין ישראל ללבנון ופועל להסרת כל איום על מדינת ישראל ולמניעת שיקום ארגון הטרור חיזבאללה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
להבה
ממש זהבה ושלושת הדובים , היכן הייתם ב 7?13:06 26.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר