ניסיון הברחה של מעל ל-350 קילו סמים בשווי של מעל ל-10 מיליון שקלים נעצר אמש (חמישי) ע"י לוחמי המעברים של חיל המשטרה הצבאית.
במהלך ביקורת שגרתית במחסום "אזעים" בעוטף ירושלים. לוחמי מעברים של חיל המשטרה הצבאית עצר את האזרח שניסה להבריח כ-350 קילו בשווי של למעלה מ-10 מיליון ש״ח שניסה באופן בלתי חוקי לשטחי ישראל מיהודה ושומרון.
מצה"ל נמסר: "לוחמי גדוד ״ארז״ פועלים 24/7 במחסומי עוטף ירושלים למען בטחון תושבי מדינת ישראל ועוזרים לסיכול פעולות טרור וסחר בלתי חוקי. הודות לעירנות וחדות לוחמי המעברים, הסמים עברו למשטרת ישראל ונפתחה חקירה בנושא".
