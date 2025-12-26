פיגוע התאבדות התרחש במסגד בעיר חומס שבמרכז סוריה, לפי דיווחים ראשוניים מחבל פוצץ עצמו במהלך תפילת יום השישי במסגד

פיצוץ עוצמתי התרחש היום (שישי) בתוך מסגד אל-אימאם עלי בשכונת ואדי א-דהב בעיר חומס שבמרכז סוריה. השכונה מאוכלסת ברובה באוכלוסייה עלווית-שיעית. לפי דיווחים ראשוניים ממקורות מקומיים, מדובר בפיגוע התאבדות: מחבל פוצץ עצמו במהלך תפילת יום השישי במסגד.

על פי הדיווחים יש שלושה הרוגים וחמישה פצועים במקום. מיד לאחר האירוע פרצה בהלה גדולה בשכונה. אמבולנסים והצוותים של ההגנה האזרחית מיהרו למקום כדי לפנות את הפצועים לבתי החולים הסמוכים. כוחות הביטחון הטילו מצור על האזור, ירו באוויר כדי לפזר התקהלויות ופתחו בחקירה. תושבי השכונה פרסמו קריאות דחופות ברשתות החברתיות וקראו לבעלי רכבים פרטיים להגיע במהירות למסגד הסמוך עלי בן אבי טאלב כדי לסייע בפינוי הפצועים.

עוד באותו נושא סוריה חוזרת לכאוס: המשטר נערך ללחימה נגד הכורדים 21:01 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

השבוע פורסם כי סוריה מדרדרת חזרה לכאוס ולחימה, לאורך הימים האחרונים דווח על שורה של התנגשויות בין כוחות המשטר בסוריה לבין הכורדים בצפון מזרח המדינה. כעת בסוריה מדווחים על הכנות במשטר למתקפה כוללת.