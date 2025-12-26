ניסיון פיגוע התרחש באזור אדוריים שבהר חברון. מחבל האיץ עם רכבו והתנגש ברכב צבאי. ארבעה חיילים נפצעו באורח קל

ניסיון פיגוע התרחש היום (שישי) לפני זמן קצר באזור אדוריים שבהר חברון. מחבל האיץ עם רכבו והתנגש ברכב צבאי. המחבל נעצר. ארבעה חיילים נפצעו באורח לא דחוף אשר ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

מדובר צה"ל נמסר: "לפני זמן קצר, מחבל האיץ והתנגש ברכב צבאי בו נכחו כוחות צה"ל סמוך למרחב אדוריים שבחטיבת יהודה. הכוחות עצרו את המחבל אשר הועבר לחקירת שב"כ וכעת מבצעים חסימות במרחב. אין נפגעים לכוחותינו".

לאחר מכן בצה"ל עדכנו: "בהמשך לדיווח על פיגוע סמוך למרחב אדוריים שבחטיבת יהודה, נערכו בדיקות רפואיות לחיילים שהיו ברכב ונקבע כי נפצעו ארבעה חיילים באורח לא דחוף אשר פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו".

אירוע חריג התרחש הלילה כשחיילת ישראלית עלת לרכב פלסטיני בצומת אליאס שבחטיבת יהודה, כשלפי הדיווחים היא נסעה לכפר יטא. בצה"ל קיבלו דיווח על האירוע, וכוחות הביטחון פעלו לאיתורה. לפי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, החיילת שוחררה מהבסיס שבו היא משרתת ביו"ש לפני שהרכב הפלסטיני אסף אותה. לאחר שצה״ל איתר את מיקומה – הם יצרו איתה קשר, ושלחו אליה חילוץ. בסופו של דבר היא חברה לכוח צה"ל בשטח ישראל.

האירוע הלילה הוא האחרון בשורה של מקרים בהם ישראלים נזקקו לחילוץ מכפרים פלסטיניים. ביום שלישי האחרון דווח על 2 תקריות מסוג זה: תחילה דווח כי אישה ישראלית נכנסה מיוזמתה לביקור בכפר נעלין שליד רמאללה, והתקשרה לכוחות הביטחון כדי לעדכן על כך שהיא מצויה בסכנה. בהמשך נותק עימה הקשר לכמה דקות. בעקבות הדיווח כוח צה"ל נכנס למקום, איתר אותה והוציא אותה החוצה. מדובר בשטח B, וכתוצאה צה"ל לא היה צריך להסתמך על תיאום עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית כדי לחלץ אותה.