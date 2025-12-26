נחשף סיפורה של תעודת הזהות של ברוך בן יוסף שהיה הראשון לקבל תעודת זהות בשומרון, יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: ״כל דבר אדיר מתחיל מצעד קטן"

בצל ציון 50 שנה להתיישבות בשומרון נחשף סיפורה של תעודת הזהות של ברוך בן יוסף שהיה הראשון לקבל תעודת זהות בשומרון, יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "כל דבר אדיר מתחיל מצעד קטן – מכוח האמונה והנחישות של החלוצים נביא מיליון תושבים ונחיל ריבונות".

זהו אחד מהסיפורים המרגשים שנחשפו לקראת האירוע הלאומי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, שערכה השבוע מועצה אזורית שומרון בנוכחות נשיא המדינה, שרים וחברי כנסת. ברוך בן יוסף (לשעבר גרין), עלה מארה"ב לבדו כנער בן 16 מיד לאחר התיכון, הגיע למחנה קדום והיה ליהודי הראשון שקיבל תעודת זהות של מדינת ישראל בה רשום היישוב "אלון מורה" ככתובת המגורים.

​בן יוסף משחזר כיצד פקידי משרד הפנים בירושלים לא מצאו את היישוב בספרון היישובים הרשמי: "אמרתי להם – יכול להיות שאין מקום כזה בספר, אבל אני גר שם. בסוף המנהלים החליטו שאם אני גר שם, הם פשוט ירשמו את זה בכתב יד". בן יוסף עלה תחילה כתייר כדי לעקוף את הביורוקרטיה, והצטרף לחלוצים בשומרון עוד לפני גיוסו לשריון. התעודה הונפקה עבורו ביום 24.6.1976, לפני 49 שנה.

בן יוסף מספר: "עליתי מאמריקה ב2/2/76 ישר למחנה קדום כתייר. שליח העלייה של הסוכנות אמר לי לשנות את המעמד שלי לאזרח כשאעלה ארצה. נסעתי למשרד הפנים בירושלים להוצאת תעודת הזהות ושאלו אותי היכן אני גר. אמרתי אלון מורה. הפקידות לא מצאו את היישוב "אלון מורה" בספרון היישובים הרשמי. לאחר דין ודברים ושיחות עם דרגים בכירים, הוחלט לרשום את שם היישוב בכתב יד על גבי התעודה". "אלו היו הימים לפני שהמחשבים נכנסו לחיינו", משחזר בן יוסף, "זכיתי להיות היהודי הראשון עם תעודת זהות של השומרון".

כאמור, ביום שני בתחילת השבוע, התקיים האירוע המרכזי לציון יובל להתיישבות בשומרון, השתתפו נשיא המדינה, יו"ר הכנסת, רבנים, שרים, אישי ציבור ואנשי התיישבות. במהלך הערב הוקרא לראשונה מכתב היסטורי של הרב חנן פורת ז"ל על ראשית ההתיישבות על ידי שחקן, הוקרנו סרטים תיעודיים על שמונת ניסיונות העלייה לסבסטיה ופרויקט תיעוד הוותיקים, ותתקיים הופעה של שולי רנד.

הרצוג בחגיגות היובל לשומרון: "חיבור עמוק בין עבר מפואר של שורשי העם היהודי לבין ההווה של בית לרבבות"

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בפתח האירוע החגיגי: "כל פעם שאני מגיע לשומרון אי אפשר שלא לחוש את החיבור העמוק בין עבר מפואר של שורשי העם היהודי לבין ההווה של בית לרבבות. בין נוף של הרים ושדות לנוף אנושי מרהיב של קהילות שלמות שקשרו את חייהן ועתידן במקום הזה. המפעל הזה מספר סיפור לא רק של בתים ותשתיות אלא של חברה וקהילות, של ציונות חיה, אחריות וערבות הדדית. זו תחושת שליחות עמוקה למען העם, המדינה והעתיד המשותף שלנו בארץ".

ראש מועצת שומרון אמר על חשיפת תעודת הזהות הראשונה: "זה מסמך היסטורי. עדות לרגע שבו היהודים חזרו ללב ארץ ישראל, למקום שבו הכל התחיל. למעשה ההיסטורי של חידוש ההתיישבות היהודית בלב השומרון.

האירוע המרכזי ביום שני הוא לא רק חגיגה של חצי יובל, אלא הצדעה לרוח החלוצית של דור המייסדים ותלמידי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שהביאו למפעל אדיר של חצי מיליון תושבים יהודים ביהודה ושומרון. זהו רגע לאומי שבו אנו מוקירים את המהלך שהניח את אבן הפינה להתיישבות בעלת משמעות אסטרטגית וציונית למדינת ישראל כולה. אני מזמין את הציבור להיות שותף בהצדעה להיסטוריה שעדיין נכתבת".