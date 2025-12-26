בעקבות תכנון לעורר מהומות בבתי הכלא הביטחוניים, סוהרות פרצו לתאו של המחבל מחמוד עטאלה מפרשת הסרסור בסוהרות והובילו אותו לצינוק

בעקבות מידע מודיעני על תכנון לעורר מהומות בבתי הכלא הביטחוניים, סוהרות פרצו לתאו של המחבל מחמוד עטאלה מפרשת הסרסור והובילו אותו לצינוק. כך על פי הפרסום של אלמוג בוקר בחדשות 12.

הפעולה הגיעה בעקבות הוראה של רב גונדר קובי יעקובי, נציב שב"ס. עטאלה הואשם באונס ומעשים מגונים, בסוהרות במשך יותר משלוש שנים. סוהרות ששובצו באגף הביטחוני בכלא גלבוע בהתאם לבקשתו, ונפגעו מינית. התיק נגד המפקדים ששיבצו אותן נסגר, וכתב אישום חמור הוגש נגד המחבל.

אירוע חריג בבית הכלא: סוכן סמוי חשף פרשיית שוחד לסוהרים

לאחר מכן הוקמה ועדת בדיקה לאירועי בריחת האסירים מכלא גלבוע, בעקבותיה נפתחה חקירת משטרה מחדש.