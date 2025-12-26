צה"ל החל בגל תקיפות נוסף במספר מרחבים בלבנון, כשבין היתר הותקף מתחם הכשרות ואימונים של יחידת 'כוח רדואן', וכן מחסני אמצעי לחימה ומבנים צבאיים

גל התקיפות נמשך: אחרי סדרה של חיסולים בדרום המדינה אמש, דובר צה"ל אישר כעת (שישי) כי צה״ל תוקף מטרות של חיזבאללה בלבנון. בהמשך נאמר כי הותקף מתחם הכשרות ואימונים ששימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור לקיום אימונים והכשרות של מחבלי הארגון, ועבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

עוד נטען כי כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עברו תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: צה"ל חיסל מחבל מרכזי מ"כוח קדס" האיראני

כמו כן, הותקפו מספר מחסני אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. במקביל, צה"ל תקף מספר מבנים צבאיים ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור בלבנון.

"המטרות שהותקפו וקיום אימונים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".