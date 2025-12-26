דובר צה"ל פרסם הקלטה מקולות הקשר במסוק הקרב במהלך רגעי יירוט הרחפנים שחצו מגבול ירדן לשטח ישראל: "המגע יציב עם הרחפן? כן, רשאי לבצע תקיפה, פורק קצר, התפוצץ! יש הפלה"

יום אחרי היירוט הדרמטי של שני רחפנים בגבול המערבי, דובר צה"ל פרסם כעת (שישי) הקלטה מקולות הקשר במסוק הקרב במהלך ניסיון חדירה לשטח הארץ בגבול המערבי.

האזינו:

בתיעוד שפורסם נשמעו קולות הקשר בין אנשי הצוות של המסוק. "המגע יציב עם הרחפן?" שאל אחד מהם, ומקבל אישור: "הרחפן הנחית את החבילה וממריא כרגע מערבה". בהמשך נאמר כי "רשאי לבצע תקיפה" ובסופו של דבר הגיע האישור להצלחה: "פורק קצר, התפוצץ! יש הפלה".

כאמור, תצפיות צה"ל ומרכז הבקרה האווירית זיהו אמש שני רחפנים שחצו ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון לחדור לשטח הארץ. לאחר הזיהוי, מסוק קרב של חיל האוויר בשיתוף אוגדה 80 יירט את שני הרחפנים ברגע כניסתם לשטח הארץ.

זו הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש במסוקי קרב כדי ליירט רחפנים אשר מנסים לחצות את הגבול כדי להבריח כלי נשק ממצרים. גורם בכיר בחיל האוויר אמר כי "כחלק מהשינוי העמוק בתפיסת הגנת הגבולות, הקמנו בחיל האוויר מרכזי בקרה, אשר פועלים תחת האוגדות ומשפרים באופן משמעותי את יכולות הגילוי והכוונת הכוחות לאיומים אוויריים נמוכים. היום חיילי יחידת הבקרה זיהו מספר רחפנים במרחב הגבול, הקפיצו את הכוחות הגזרתיים, והכווינו מסוק קרב אשר בפעם הראשונה יירט שני רחפנים. אנחנו ממשיכים לשפר את שיתוף הפעולה ואת היכולות המבצעיות לסיכול ההברחות בגבול".