המשטרה עצרה הלילה את חייל המילואים שתועד יורה ודורס אזרחים פלסטינים שהתפללו בכפר דיר ג'ריר. לאחר חקירה, הוא שוחרר למעצר בית של 5 ימים

יום אחרי פרסום התיעוד של אירועי הדריסה והירי שהתרחשו אמש (חמישי) בכפר דיר ג'ריר שבחטיבת בנימין, חייל המילואים שדרס וירה באזרחים פלסטינים נעצר הלילה על ידי המשטרה. בתום חקירתו, הוא שוחרר למעצר בית של חמישה ימים.

כאמור, בצה"ל אישרו אמש כי פתחו בחקירת האירועים, זאת לאחר שהתקבל דיווח על ירי שבוצע על ידי אזרח ישראלי בתוך הכפר הסמוך לרמאללה. "מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל מילואים, אשר ביצע ירי כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, תוך חריגה חמורה מסמכויותיו. נבדקות טענות על נפגעים" נמסר מדובר צה"ל. "זמן קצר לאחר מכן התקבל תיעוד של חמוש הדורס פלסטיני. לאחר בדיקה התברר כי מדובר באותו חייל מילואים".

עוד נאמר כי נשקו של החייל נלקח על ידי צה"ל, ושירותו במילואים הופסק בעקבות חומרת התקריות. "האירועים הנ״ל מתוחקרים, ובהתאם לממצאים יועבר הטיפול לגורמים הרלוונטיים" הובהר. "צה״ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ודורש מלוחמיו וממפקדיו לפעול בהתאם לערכי רוח צה״ל".