חבר הכנסת לשעבר עיסאם מח'ול, שכיהן כח"כ מטעם מפלגת חד"ש בין השנים 1999 עד 2006, הלך לעולמו היום בגיל 73. במהלך כהונתו עורר סערות רבות, כשבין היתר השווה את אריאל שרון להיטלר

חבר הכנסת לשעבר עיסאם מח'ול הלך לעולמו היום (שישי) בגיל 73, כשהוא הותיר אחריו אישה ו-2 ילדים. מח'ול כיהן כח"כ מטעם סיעת חד"ש משנת 1999 עד 2006.

מח'ול נבחר לראשונה כחבר כנסת בבחירות לכנסת ה-15, כשהיה חבר בשדולה לאיכות הסביבה ופעל רבות נגד התכנית הגרעינית של ישראל – כשהוא אף יזם הצעת חוק לסגירת הכור הגרעיני בדימונה. כהונתו בכנסת נמשכה 7 שנים, עד שב-2007 הוא הפסיד את מקומו ברשימת חד"ש לכנסת ה-17 לטובת חנא סוויד – כתוצאה מהמאבק בין הפלג הקומוניסטי בחד"ש לאלה שקראו לשנות את אופי המפלגה.

במהלך כהונתו בכנסת מח'ול עורר סערות רבות. בין היתר, הוא השווה בשנת 2002 בין ראש הממשלה דאז אריאל שרון לאדולף היטלר, כשהצדיע במועל יד בישיבת הכנסת וקרא "הייל שרון". למרות שהתנצל מאוחר יותר, ועדת האתיקה הרחיקה אותו מ-3 ישיבות של הכנסת – כשמח'ול טען כי מדובר בהחלטה גזענית שהתקבלה רק בגלל שהוא ערבי. גם בשנת 2004 ועדת האתיקה אסרה עליו להשתתף בישיבות הכנסת ל-10 ימים ושללה את זכויות הדיבור שלו, זאת אחרי שכינה את הממשלה "ממשלת דמים" בזמן נאום במליאת הכנסת.

ממפלגת חד"ש נמסר: "אנו נפרדים מחבר קומוניסטי מסור ומסור שהקדיש את חייו למאבק למען עמו ולתנועה לקידמה ולאנושות. הוא נותר תורם בלתי נלאה למאבק עד מותו הטראגי, נוכח תמידית בזירות ההתנגדות ואינטלקטואל פוליטי ואינטלקטואלי לאורך השנים".