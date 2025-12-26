סקר מנדטים חדש שנערך על ידי "לזר מחקרים" ופורסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מראה כי לא נרשם שינוי במספרי המנדטים של שני הגושים בכנסת – אלא רק בחלוקת המושבים בין המפלגות השונות. בעוד שנפתלי בנט מאבד מנדט אחד לאביגדור ליברמן, הליכוד נותר ללא שינוי כמפלגה הגדולה בכנסת – אך עדיין לא יכול להרכיב ממשלה עם שאר גוש הימין.
על פי הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 25. בנט 2026 – 21. ישראל ביתנו – 10. הדמוקרטים – 10. ישר! עם גדי איזנקוט – 10. ש"ס – 9. עוצמה יהודית – 9. יש עתיד – 9. יהדות התורה – 7. חד"ש-תע"ל – 5. רע"מ – 5.
עוד עולה מהסקר כי מפלגת כחול לבן של בני גנץ, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה. בחלוקה לגושים, הקואליציה מקבלת 50 מנדטים, בעוד שהאופוזיציה מקבלת 70 – מתוכם 10 למפלגות הערביות.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
א
עוד דמגוגיית שקרים שבועית של מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום , שסקריו ואלה של ערוץ 15 האמינים היחידים במדינה - לנתניהו 34 מנדטים ולימין 66 מנדטים לניצחון אדיר בבחירות,...
עוד דמגוגיית שקרים שבועית של מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום , שסקריו ואלה של ערוץ 15 האמינים היחידים במדינה - לנתניהו 34 מנדטים ולימין 66 מנדטים לניצחון אדיר בבחירות, כשהשמאל מקבל באופן קבוע כבר זמן רב, רק 44 מנדטים!המשך 09:56 26.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד "סקר" דמגוגי היסטרי להינדוס התודעה, כשהישגי העל של נתניהו בלתי פוסקים מטריפים אותו -לאחר ששחרר את החטופים וריסק את הציר השיעי ועומד לחסלו!השמאל הפוסט ציוני שראשיו גרמו לטבח...
עוד "סקר" דמגוגי היסטרי להינדוס התודעה, כשהישגי העל של נתניהו בלתי פוסקים מטריפים אותו -לאחר ששחרר את החטופים וריסק את הציר השיעי ועומד לחסלו!השמאל הפוסט ציוני שראשיו גרמו לטבח ולמלחמה הקיומית ועשה הכל לאורך כל המלחמה לחבל בהישגי נתניהו ובקיומה של המדינה, רק כדי להפילו!המשך 09:55 26.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח יהודי
עדיין יש מספיק מאלה שלא איכפת להם מהאחראי הראשי למחדל 7 באוקטובר, שתמך בפילוג ושיסוי העם ובכך החליש את ההרתעה , שבחר שרים לא מתפקדים ובכמויות, שתומך ומקדם את...
עדיין יש מספיק מאלה שלא איכפת להם מהאחראי הראשי למחדל 7 באוקטובר, שתמך בפילוג ושיסוי העם ובכך החליש את ההרתעה , שבחר שרים לא מתפקדים ובכמויות, שתומך ומקדם את חוק ההשתמטות, שקיבל ארגזים של שמפניות וסיגרים מיחסנים עשירים, בקיצור זה באמת נס שאנו שורדים עם התמיכה בחמאס וקטר והעברת מזוודות כסף לנשק ומנהרות לחמאסהמשך 10:55 26.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד דמגוגיית שקרים שבועית של מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום , שסקריו ואלה של ערוץ 15 האמינים היחידים במדינה - לנתניהו 34 מנדטים ולימין 66 מנדטים לניצחון אדיר בבחירות,...
עוד דמגוגיית שקרים שבועית של מעריב!לפי סקר ערוץ 14 מהיום , שסקריו ואלה של ערוץ 15 האמינים היחידים במדינה - לנתניהו 34 מנדטים ולימין 66 מנדטים לניצחון אדיר בבחירות, כשהשמאל מקבל באופן קבוע כבר זמן רב, רק 44 מנדטים!המשך 09:56 26.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
עוד "סקר" דמגוגי היסטרי להינדוס התודעה, כשהישגי העל של נתניהו בלתי פוסקים מטריפים אותו -לאחר ששחרר את החטופים וריסק את הציר השיעי ועומד לחסלו!השמאל הפוסט ציוני שראשיו גרמו לטבח...
עוד "סקר" דמגוגי היסטרי להינדוס התודעה, כשהישגי העל של נתניהו בלתי פוסקים מטריפים אותו -לאחר ששחרר את החטופים וריסק את הציר השיעי ועומד לחסלו!השמאל הפוסט ציוני שראשיו גרמו לטבח ולמלחמה הקיומית ועשה הכל לאורך כל המלחמה לחבל בהישגי נתניהו ובקיומה של המדינה, רק כדי להפילו!המשך 09:55 26.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר