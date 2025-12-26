סקר "מעריב" מצא כי מפת הגושים נותרה ללא שינוי, כשהליכוד נותר כמפלגה הגדולה – בעוד שבנט מאבד מנדט לטובת ישראל ביתנו. גנץ וסמוטריץ' לא עוברים את אחוז החסימה

סקר מנדטים חדש שנערך על ידי "לזר מחקרים" ופורסם הבוקר (שישי) בעיתון "מעריב" מראה כי לא נרשם שינוי במספרי המנדטים של שני הגושים בכנסת – אלא רק בחלוקת המושבים בין המפלגות השונות. בעוד שנפתלי בנט מאבד מנדט אחד לאביגדור ליברמן, הליכוד נותר ללא שינוי כמפלגה הגדולה בכנסת – אך עדיין לא יכול להרכיב ממשלה עם שאר גוש הימין.

על פי הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד – 25. בנט 2026 – 21. ישראל ביתנו – 10. הדמוקרטים – 10. ישר! עם גדי איזנקוט – 10. ש"ס – 9. עוצמה יהודית – 9. יש עתיד – 9. יהדות התורה – 7. חד"ש-תע"ל – 5. רע"מ – 5.

עוד עולה מהסקר כי מפלגת כחול לבן של בני גנץ, הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה. בחלוקה לגושים, הקואליציה מקבלת 50 מנדטים, בעוד שהאופוזיציה מקבלת 70 – מתוכם 10 למפלגות הערביות.