אנטישמיות בקנדה: מזוזות נעקרו מהדלתות של מספר דירות בבניין בשכונת נורת' יורק שבטורונטו – שם מתגוררים יהודים רבים, ביניהם גם ניצולי שואה. במשטרה המקומית פתחו בחקירה בחשד לפשע שנאה, ועורכים חיפושים אחרי החשודים.

"דווקא בחג המולד, התרחש אירוע מטריד כנגד הקהילה היהודית בטורונטו – כשמזוזות נתלשו ונגנבו מהדלתות של דירות רבות. מדובר באירוע השני מסוג זה שדווח באזור תוך שבועות" אמר חבר המועצה המקומית ג'יימס פסטרנק. "תושבים רבים וחברי הקהילה היהודית כבר הביעו דאגה מהשפעת המעשים הממוקדים הללו, בייחוד על אזרחים וותיקים".

"הרס המזוזות מהווה דוגמה נוספת לשנאה שדבקה בעיר שלנו. זו תוצאה של ההסתה מצד המונים ברחובות ושנאה מקוונת ברשת" הוסיף. "אנחנו חייבים גינוי בינלאומי למעשים הללו, וחייבות להיות לכך השלכות. הקריאות ברחובות ותחושת הפקרות החוק מובילות את טורונטו לתהום".