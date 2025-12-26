רצף מדאיג של אירועים נרשם במהלך השבוע האחרון, בהם יהודיות חולצו מכפרים ערביים לאחר שנכנסו לקניות או בשל קשר ופיתוי זוגי. ביד לאחים מזהירים: "נשים מוצאות את עצמן כלואות בתוך קשרים אלימים ללא יכולת יציאה"

כוחות צה"ל חילצו הלילה (שישי) צעירה ישראלית, לוחמת מג"ב לשעבר, שנכנסה לכפר יטא כדי לפגוש את בן זוגה המוסלמי. מדובר במקרה הרביעי בתוך שבוע בלבד של חילוץ ישראלים מערים פלסטיניות.

בארגון יד לאחים, הפועל זה עשרות שנים נגד התבוללות ומחלץ נשים יהודיות מכפרים פלסטיניים, מביעים דאגה לנוכח רצף המקרים החריג, ומזהירים כי זה רק קצה הקרחון. ​"אנחנו רואים כאן דפוס חוזר" הסביר יואב רובינסון, מהמחלקה למניעת התבוללות ביד לאחים. "זה מתחיל הרבה פעמים ברשתות החברתיות, בשיחת טלפון מקרית או ברצון תמים לכאורה לצאת לקניות. נשים רבות, לעיתים על רקע של חסכים רגשיים או מצוקה כלכלית, נשאבות לקשרים שנראים בהתחלה כמפלט, אך מהר מאוד הופכים למלכודת".

​לדברי רובינסון, הסכנה היא כפולה: ביטחונית ואישית. "מעבר לעובדה שמדובר בעבירה על החוק ובסיכון ביטחוני מיידי של חטיפה או לינץ', הנשים הללו מוצאות את עצמן 'תקועות'. ברגע שהקשר מתהדק, הן מאבדות את היכולת ליצור קשר עם המשפחה, עוברות ניתוק מהסביבה היהודית ובמקרים רבים נחשפות לאלימות קשה לאורך זמן. כשיש ילדים בתמונה, המורכבות הופכת לבלתי אפשרית, עם איומים מצד הבעל לקחת את הילדים אם האישה תנסה לעזוב".

​"הכתובת על הקיר. נשים מוצאות את עצמן כלואות בתוך קשרים אלימים ללא יכולת יציאה" הזהיר. "יש מקרים שבהם יש לפעול באופן מיידי כדי למנוע אסון. במקרים אחרים, של נשים שחיות שם שנים, אנחנו עושים הכנה פסיכולוגית ממושכת כדי לוודא שהן מבינות לאן הן יוצאות וכיצד יתחילו חיים חדשים בדירת מסתור שאנחנו מספקים להן".

​כאמור, הדברים מגיעים לאחר שלל אירועים דומים שהתרחשו בשבוע האחרון ביריחו, קלקיליה ובית לחם. המקרה הלילה של לוחמת מג"ב לשעבר מדגיש כי התופעה אינה פוסחת על אף מגזר או רקע. "זו תופעה קשה וכואבת שפוגעת בזהות היהודית ובביטחון האישי" סיכם רובינסון. "אנחנו קוראים לציבור לגלות ערנות. הניתוק מהמשפחה והחברה הוא סימן אזהרה שאסור להתעלם ממנו. אנחנו כאן כדי להושיט יד, לתמוך פסיכולוגית ולספק מעטפת לכל מי שמבקשת לחזור הביתה".