כוחות יחידת מיתר (427) בפיקוד חטיבת האש (214), השלימו היום (שישי) תרגיל מוכנות ראשון מסוגו במרחב יהודה ושומרון והבקעה, במסגרתו תורגלו יכולות ה"חשיפה-תקיפה" הייחודיות של היחידה.
בצה"ל אמרו כי התרגיל כלל תרחישי חירום במספר מרחבים במקביל, ביניהם אירועים מתפרצים, אירועי רבי נפגעים, חדירת מחבלים וחבירה לכוחות. תוך הפעלה של כלי הטיס המאויש מרחוק מסוג ״דוהר שמיים״ לאיתור אויב וסגירת מעגלי אש.
עוד נאמר כי היחידה מספקת לדרג החטיבתי והאוגדתי תמונת מצב אווירית וקבלת החלטות מבצעיות בזמן אמת.
