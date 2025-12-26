נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הצבא האמריקני תקף יעדים של דאעש בניגריה, זאת בתגובה לטבח של ארגון הטרור בנוצרים במדינה: "הזהרתי שהם ישלמו מחיר כבד – והלילה הוא שולם"

מימש את האיום: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הצבא האמריקני תקף הלילה (בין חמישי לשישי) יעדים של דאעש בצפון מערב ניגריה – זאת בתגובה למעשי הטבח שארגון הטרור ביצע בנוצרים במדינה. במשרד החוץ הניגרי אישרו בהמשך כי התקיפה האווירית בוצעה במסגרת שיתוף פעולה ביטחוני עם ארה"ב.

הלילה, בהנחייתי כמפקד העליון, ארה"ב ביצעה תקיפה עוצמתית וקטלנית נגד מחבלי דאעש בצפון מערב ניגריה, אשר פעלו נגד אזרחים חפים מפשע, ובראשם נוצרים, ורצחו אותם באכזריות ובהיקפים שלא נראו זה שנים רבות ואף מאות שנים" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "הזהרתי בעבר את המחבלים הללו שאם לא יפסיקו את טבח הנוצרים, הם ישלמו מחיר כבד – והלילה הוא שולם".

לדבריו, "משרד המלחמה הוציא לפועל כמה וכמה תקיפות באופן מושלם, כפי שרק ארה"ב מסוגלת לעשות. בהנהגתי, לא נאפשר לטרור האיסלאמי הקיצוני לשגשג. שאלוהים יברך את הכוחות שלנו – וחג מולד שמח לכולם, כולל למחבלים ההרוגים, שיהיו מהם עוד הרבה אם הם ימשיכו לטבוח בנוצרים".

בניגריה ציינו כי התקיפה בוצעה במחוז סוקוטו, לדבריהם "כחלק משיתוף פעולה ביטחוני מתמשך עם ארה"ב, שמערב שיתוף מודיעין ותיאום אסטרטגי נגד ארגונים חמושים. הפעילות הובילה כעת לתקיפות אוויריות ממוקדות על מטרות טרור, כשמספר מחבלי דאעש חוסלו בתקיפות".

כזכור, כבר באוקטובר האחרון טראמפ איים בפעולה צבאית אמריקנית בניגריה בעקבות הפגיעה בנוצרים במדינה, כשטען כי הם "עומדים בפני איום קיומי". עם זאת, בממשלת ניגריה טענו כי ארגוני הטרור במדינה תוקפים הן מוסלמים והן נוצרים, והטענות לרדיפה דתית "לא מייצגות את המצב הביטחוני המורכב ומתעלמות ממאמצינו לשמור על חופש הדת". למרות זאת, בניגריה הסכימו לשיתוף פעולה ביטחוני בנושא עם ארה"ב.