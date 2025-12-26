חיילת ישראלית עלתה לרכב פלסטיני בצומת אליאס שבחטיבת יהודה, וכוחות הביטחון פעלו לאיתורה ושלחו אליה חילוץ. לא דווח על נפגעים באירוע

תקרית נוספת: חיילת ישראלית עלתה הלילה (בין חמישי לשישי) לרכב פלסטיני בצומת אליאס שבחטיבת יהודה, כשלפי הדיווחים היא נסעה לכפר יטא. בצה"ל קיבלו דיווח על האירוע, וכוחות הביטחון פעלו לאיתורה.

לפי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, החיילת שוחררה מהבסיס שבו היא משרתת ביו"ש לפני שהרכב הפלסטיני אסף אותה. לאחר שצה״ל איתר את מיקומה – הם יצרו איתה קשר, ושלחו אליה חילוץ. בסופו של דבר היא חברה לכוח צה"ל בשטח ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי באירוע לא היו נפגעים. "נדגיש כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק" נאמר.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בשורה של מקרים בהם ישראלים נזקקו לחילוץ מכפרים פלסטיניים. ביום שלישי האחרון דווח על 2 תקריות מסוג זה: תחילה דווח כי אישה ישראלית נכנסה מיוזמתה לביקור בכפר נעלין שליד רמאללה, והתקשרה לכוחות הביטחון כדי לעדכן על כך שהיא מצויה בסכנה. בהמשך נותק עימה הקשר לכמה דקות. בעקבות הדיווח כוח צה"ל נכנס למקום, איתר אותה והוציא אותה החוצה. מדובר בשטח B, וכתוצאה צה"ל לא היה צריך להסתמך על תיאום עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית כדי לחלץ אותה.

מספר שעות לאחר מכן, כוחות צה"ל הוקפצו לכפר חוסאן שבחטיבת עציון, זאת בעקבות דיווח שהתקבל על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג עם רכבם לכפר הפלסטיני. לאחר סריקות של כוחות צה״ל במרחב, הכוחות איתרו את האזרחים וחילצו אותם בבטחה מחוץ לכפר.