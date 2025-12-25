בפעם השנייה היום: כוחות צה"ל זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה. לאחר הזיהוי המחבלים חוסלו מהאוויר

התופעה לא נפסקת. כוחות צה"ל זיהו חיסלו (חמישי) שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועת עזה. לאחר הזיהוי המחבלים חוסלו מהאוויר.

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו שני מחבלים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

"מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסלו את המחבלים במטרה להסיר את האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".