המשטרה הודיעה כי שני המעורבים בקטטה האלימה הבוקר (חמישי) ליד ביתה של הפצ"רית שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינם נמשכת.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון סיימו לפני זמן קצר את חקירתם של שני חשודים באירוע קטטה שהתרחש הבוקר במהלך מחאה ברמת השרון. המעורבים שוחררו בתנאים מגבילים. בעקבות דיווח שהתקבל הבוקר על קטטה הדדית, שעל פי החשד התפתחה בין הניצים במהלך מחאה ברמת השרון, הוזעקו למקום כוחות משטרה. במהלך האירוע נפצעו שני מעורבים באורח קל ונזקקו לטיפול רפואי, על פי גורמי הרפואה".
המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע. הערב זומנו שני המעורבים לחקירה (בן 53 תושב רמת השרון ובן 26 תושב ירושלים), ולפני זמן קצר הסתיימה חקירתם והם שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינם נמשכת".
כזכור הבוקר פורסם כי המחאה שמתקיימת מחוץ לבית הפצ"רית, הפכה לאלימה כאשר אחד השכנים צעק לעבר המפגינים במגאפון, וטען כי בתגובה הם תקפו אותו כבר לפני כחודשיים מאז התפוצצה הפרשה, קבוצת מפגינים מוחה מתחת לביתה ברמת השרון. הבוקר, התרחש במקום עימות אלים בין המפגינים לבין כמה מתושבי השכונה, כשהאחרונים ביקשו מהמוחים להנמיך את אמצעי ההגברה.
ליאור
האנרכיסט השמאלני תקף מפגין מהימין וזה התגונן בפניו, כפי שרואים בסרטון שצולם במקום. אבל בישראל שבה שולטת החונטה המשפטית הפוליטית והמושחתת, זה לא ייתכן לעצור איש שמאל על תקיפת אנשי ימין ועל כן הפכו את שניהם לחשודים במידה שווה.המשך 23:25 25.12.2025
