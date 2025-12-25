המשטרה הודיעה כי שני המעורבים בקטטה האלימה ליד בית הפצ"רית שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינם נמשכת

המשטרה הודיעה כי שני המעורבים בקטטה האלימה הבוקר (חמישי) ליד ביתה של הפצ"רית שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינם נמשכת.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון סיימו לפני זמן קצר את חקירתם של שני חשודים באירוע קטטה שהתרחש הבוקר במהלך מחאה ברמת השרון. המעורבים שוחררו בתנאים מגבילים. בעקבות דיווח שהתקבל הבוקר על קטטה הדדית, שעל פי החשד התפתחה בין הניצים במהלך מחאה ברמת השרון, הוזעקו למקום כוחות משטרה. במהלך האירוע נפצעו שני מעורבים באורח קל ונזקקו לטיפול רפואי, על פי גורמי הרפואה".

עוד באותו נושא אירוע אלים מחוץ לבית הפצ"רית: "הם תקפו אותי!" 11:52 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע. הערב זומנו שני המעורבים לחקירה (בן 53 תושב רמת השרון ובן 26 תושב ירושלים), ולפני זמן קצר הסתיימה חקירתם והם שוחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינם נמשכת".

כזכור הבוקר פורסם כי המחאה שמתקיימת מחוץ לבית הפצ"רית, הפכה לאלימה כאשר אחד השכנים צעק לעבר המפגינים במגאפון, וטען כי בתגובה הם תקפו אותו כבר לפני כחודשיים מאז התפוצצה הפרשה, קבוצת מפגינים מוחה מתחת לביתה ברמת השרון. הבוקר, התרחש במקום עימות אלים בין המפגינים לבין כמה מתושבי השכונה, כשהאחרונים ביקשו מהמוחים להנמיך את אמצעי ההגברה.