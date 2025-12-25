ודים קופריאנוב שביצע משימות נגד איראן, ביניהם צילום ביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר בחקירתו: "חשבתי שזה הבית של נתניהו"

ודים קופריאנוב שביצע משימות נגד איראן, ביניהם צילום ביתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר בחקירתו: "חשבתי שזה הבית של נתניהו". כך על פי החשיפה הערב (חמישי) של לי עייש אש דסק הפלילים ב-ב-i24NEWS.

על פי הפרסום במערכת הביטחון מזהים שינוי בדפוס הפעולה של איראן. הם התחילו לדרוש מהמרגלים למענם, משימות הרגישות בשלב מאוד מוקדם.

הוא התקין מצלמה על הרכב שלו, והחנה את הרכב ליד ביתו של ראש הממשלה לשעבר ברעננה. המצלמה צילמה ללא הפסקה. הוא סיפר בחקירה לא הבין שמדובר בעבודה עבור האיראנים וחשב שמדובר בעניין כספי. לדבריו רק במשימה ליד ביתו של בנט הבין שמדובר באיראן.

הוא הוסיף בחקירה כי התחיל לפחד בדרכו לרעננה: "פחדתי מאוד ש'דוד' (השם הבדוי של המפעיל האיראני) הוא לא מי שהוא אומר שהוא. כשהגעתי חשבתי שזה הבית של ראש הממשלה וברחתי… רציתי כסף, אני מצטער. אני אוהב את ישראל". קופריאנוב, הוא תושב ראשון לציון כבן 40 ואב לשניים. הוא מואשם בעבירות ביטחוניות שביצע עבור האיראנים. הוא עבד כקבלן שיפוצים בבסיס הקריה בתל אביב ומתוקף תפקידו נכנס גם למקומות רגישים, אך לא ידוע כי ביצע משימות באזור.