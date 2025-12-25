תאונת דרכים קשה התרחשה סמוך למחלף פדואל, גבר כבן 30 פונה פונה במצב קשה לבית החולים, גבר כבן 45 פונה במצב בינוני

תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (חמישי) בין שני רכב סמוך למחלף פדואל, גבר כבן 30 פונה פונה במצב קשה לבית החולים, גבר כבן 45 פונה במצב בינוני.

*דוברות מד"א: "בשעה 21:43 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 5 בסמוך למחלף פדואל. חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח בילינסון 2 פצועים, בהם: גבר כבן 30 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית וגבר כבן 45 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים העליונות".

עוד באותו נושא הקטל בכבישים: הרוג בתאונת דרכים סמוך לעפרה 17:32 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

חובשי מד"א צביקה חילקו ומאיר רוזנברג, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים, ראינו גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו וגבר כבן 45 שנפצע באורח בינוני. בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים."