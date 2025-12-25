תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (חמישי) בין שני רכב סמוך למחלף פדואל, גבר כבן 30 פונה פונה במצב קשה לבית החולים, גבר כבן 45 פונה במצב בינוני.

*דוברות מד"א: "בשעה 21:43 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 5 בסמוך למחלף פדואל. חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח בילינסון 2 פצועים, בהם: גבר כבן 30 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית וגבר כבן 45 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים העליונות".

חובשי מד"א צביקה חילקו ומאיר רוזנברג, סיפרו:  "מדובר בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים, ראינו גבר בשנות ה-30 לחייו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו וגבר כבן 45 שנפצע באורח בינוני. בשיתוף כוח הרפואה של צה"ל, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים."