הפועל תל אביב ניצחה את מ.ס אשדוד 2:0 בגביע המדינה, ועלתה לשמינית הגמר בזכות צמד של רוי קורין מול 10,000 צופים בבלומפילד

הפועל תל אביב ניצחה הערב (חמישי) את מ.ס אשדוד 0:3 בגביע המדינה. האדומים חגגו מול עשרה שחקנים, עלו לשמינית הגמר והשלימו ניצחון שני ברציפות.

חניכיו של אליניב ברדה נהנו מצמד של רוי קורין (73,79) ומאדום של מוחמד עמאר מאשדוד (60). האדומים אירחו את הקבוצה מעיר הנמל מול 10,000 צופים ועלו לשמינית הגמר. קורין הוסיף בישול לאנאס מחמיד בשנייה האחרונה של המשחק.

עוד באותו נושא גביע המדינה חזר בגדול | דרמות וסנסציה גדולה 20:53 | שמחה רז 0 1 😀

בסיום המשחק אמר חיים סילבס מאמן הפועל תל אביב: "הפועל קבוצה טובה ויותר דומיננטית מאיתנו, אבל אני יודע מניסיון. אם הם לא היו מקבלים את העזרה עם האדום, היינו יכולים לצאת מפה עם יותר. לא בא לי להשתלח בשופטים, אבל זה לא היה רק זה. הרבה צהובים קלים היו. לקח לו זמן לשלוף את האדום והיה לחץ משחקנים. אני מניח שהפוך הוא לא היה ממהר לשלוף צהוב שני. מה אתה שולף צהוב שני ומרסק את המשחק?".

"כרטיסים אדומים זה משהו שקורה בכדורגל, אבל זה בוסט קשה מאוד. כואב לי על השחקנים כי באנו חבולים, עם חיסורים ועם ביטחון למטה. המשחק יכול היה לתת לנו פוש, השחקנים נתנו הכל. כשמקבלים כזה בוסט שלילי… אם היינו מצליחים לשרוד את זה, אבלזה פירק אותנו והרוח של השחקנים הלכה עם הגול הראשון. היה קשה לחזור", הוסיף סילבס.

מוקדם יותר היום גביע המדינה חזר עם קבוצות ליגת העל עם חגיגה של ארבעה משחקים במקביל. הפתעה גדולה התרחשה, כשבני סכנין הודחה מול מכבי קביליו יפו מתחתית הליגה הלאומית. בני יהודה חזרה לחייך קצת עם ניצחון 1:2. דרמה באצטדיון רמת גן בין הפועל רעננה למכבי קריית גת.