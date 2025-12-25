יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הגיב הערב (חמישי) לפנייה של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בדיוני חוק הגיוס: " אם היועמ"שית המפוטרת רוצה להשמיע את עמדתה היא מוזמנת לבוא בעצמה כאזרחית"

דבריו המלאים "עורכי הדין גיל לימון ואביטל סומפולינסקי רשאים להגיע לוועדת החוץ והביטחון בראשותי כנציגי משרד המשפטים ולא בתור נציגי היועצת המשפטית לממשלה, כי עו"ד מיארה פוטרה. אם היועמ"שית המפוטרת רוצה להשמיע את עמדתה היא מוזמנת לבוא בעצמה כאזרחית, כידוע הדיונים בוועדות הכנסת פתוחים לציבור הרחב".