יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט הגיב הערב (חמישי) לפנייה של הייעוץ המשפטי לממשלה להשתתף בדיוני חוק הגיוס: " אם היועמ"שית המפוטרת רוצה להשמיע את עמדתה היא מוזמנת לבוא בעצמה כאזרחית"
דבריו המלאים "עורכי הדין גיל לימון ואביטל סומפולינסקי רשאים להגיע לוועדת החוץ והביטחון בראשותי כנציגי משרד המשפטים ולא בתור נציגי היועצת המשפטית לממשלה, כי עו"ד מיארה פוטרה. אם היועמ"שית המפוטרת רוצה להשמיע את עמדתה היא מוזמנת לבוא בעצמה כאזרחית, כידוע הדיונים בוועדות הכנסת פתוחים לציבור הרחב".
אהרן
חזק ביסמוט22:16 25.12.2025
שירי מנתניה
בקיצור, ביסמוט לא מעוניין לעשות תהליך חוקי בועדה, כי מטרתו שלא יעבור בג"ץ. היועמ"שית דואגת למילואימניקים, לצה"ל ולביטחון המדינה. ביסמוט דואג לשרידות הקואליציה.01:36 26.12.2025
יוסף
מבחינת המשפט איננה מפוטרת. היא חומה בצורה אל מול שחיתות גסה. לא שחיתות ימנית, אלא שחיתות כלכלית נטו. לצערי גם של סמוטריץ' - שחשבתי שיתנהג אחרת. אומר א ועושה הפוך....
מבחינת המשפט איננה מפוטרת. היא חומה בצורה אל מול שחיתות גסה. לא שחיתות ימנית, אלא שחיתות כלכלית נטו. לצערי גם של סמוטריץ' - שחשבתי שיתנהג אחרת. אומר א ועושה הפוך. מאמין שמותר לשקר אם זו ההתנהגות - לציבורים מסוימים. יום הבחירות יראה אם הקואליציה השניאה את עצמה על די חלקים חדשים בעם. אולי אני מתבדה, אך מה שאני מרגיש הינו שבליכוד עושים ספינים כאילו הם מאמינים לסקרי המנדטים של אתר סרוגים, ערוצים 12, 13, 11, YNET, מעריב. מנסים לסדר שעובדי חברות גדולות יצביעו ליכוד בתמורה למתמודד מהוועד בבחירות. אולי איזה עימות מול איראן, טורקיה, לבנון, עזה. ראש הממשלה מדבר על הקדמת בחירות בחשאי, מסקנה סמוך למבצע צבאי "הגדל את המנדטים ושבו בנים מהבייס אל גבולם". מפלגה שסבורה שהיא מנצחת לא תפעל כך.המשך 22:20 25.12.2025
אהרן
