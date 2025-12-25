אירוע חריג התרחש אמש (רביעי) בניצנה. חייל שסיים פעילות ואזרח ראו מבריחים רעולי פנים. האזרח ירה בנשקו ובנשק החייל לעבר רכב החשודים, וגרם לפציעת אחד מהם. לאחר מכן נקבע מותו בבית החולים.
דובר צה"ל: "אמש בוצע ירי לעבר חשודים במרחב ניצנה. בתחקיר הראשוני לאירוע, עלה כי לאחר סיום פעילות מתוכננת ומחוץ לגזרת הפעילות, חייל צה״ל ואזרח חזרו ברכב אזרחי ובמהלך נסיעתם זיהו מספר חשודים רעולי פנים במהלך הברחה".
"עוד עולה מהתחקיר הראשוני כי לאחר הזיהוי, האזרח פתח בירי מנשקו האישי ומנשקו של החייל לעבר גלגלי הרכב של החשודים שהוביל לסטיית הרכב ממסלולו ולפציעת אחד החשודים, שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ושם נקבע מותו. אופן שילוח המשימה מתוחקר. התנהלות האזרח בנסיבות האמורות מתוחקרות במסגרת צוות חקירה משותף של המשטרה הצבאית עם משטרת ישראל".
מוקדם יותר פורסם כי תצפיות צה"ל ומרכז הבקרה האווירית זיהו שני רחפנים שחצו ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון לחדור לשטח הארץ. לאחר הזיהוי, מסוק קרב של חיל האוויר בשיתוף אוגדה 80 יירט את שני הרחפנים ברגע כניסתם לשטח הארץ.
אוריאל לוי
אוריאל לוי
פעלו נכון אלופים21:46 25.12.2025
אזרח
מצויין21:32 25.12.2025
