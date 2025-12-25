יום אחרי הפעלת מטען החבלה על רכב משוריין ברפיח, כוחות צה"ל תקפו וחיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב אל הלוחמים "באופן שהיווה איום מיידי"

הפרות הפסקת האש נמשכות: כוחות צוות הקרב של חטיבה צפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (חמישי) מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

עוד באותו נושא הפרה קשה: מטען הופעל על רכב ברפיח, קצין נפצע באורח קל

התקרית הנוכחית מגיעה אחרי שאתמול נרשמה הפרה חמורה של הפסקת האש, לאחר שהופעל מטען על כלי רכב משוריין בעת פעילות מבצעית שהתרחשה ברפיח לטיהור המרחב מתשתיות טרור. כתוצאה, קצין לוחם נפצע באורח קל – כשהוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה.

בלשכת ראש הממשלה תקפו בחריפות את חמאס בעקבות האירוע, וקראו לארגון הטרור להסכים לפירוקו מנשק. "ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש ואת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" נאמר בהודעה שפורסמה באנגלית ובעברית. "סירובם המתמשך והפומבי להתפרק מנשק מהווה הפרה בוטה נוספת, והיום שוב אושרו כוונותיהם האלימות והפרותיהם בפיצוץ מטען חבלה שפצע קצין צה"ל. יש לחייב את חמאס לעמוד בהסכם עליו חתם, הכולל הסרתו מהשלטון, פירוזו ונטרולו מהקצנה. ישראל תגיב בהתאם".