גביע המדינה חזר עם קבוצות ליגת בחגיגה של 4 משחקים במקביל. שבני סכנין הודחה מול קבוצה מתחתית הלאומית. בני יהודה חזרה לחייך קצת | סיכום

גביע המדינה חזר הערב (חמישי) עם קבוצות ליגת עם חגיגה של ארבעה משחקים במקביל. הפתעה גדולה התרחשה, כשבני סכנין הודחה מול מכבי קביליו יפו מתחתית הליגה הלאומית. בני יהודה חזרה לחייך קצת עם ניצחון 1:2. 20 פנדלים בדרמה באצטדיון רמת גן בין הפועל רעננה למכבי קריית גת.

המשחקים נפתחו עם מבול של שערים. לא פחות מחמישה שערים הובקעו תוך רבע שעה. הפועל פתח תקווה, עלתה ליתרון משער של גולן בני מול הפועל עירוני כרמיאל מליגה א, כדי לאבד אותו תוך שתי דקות (סראג' נאסר). מכבי קריית גת (ליגה א) עלתה ליתרון מול הפועל רעננה בדקה ה-12 מפנדל של יוסף טוואבה כדי לאבד אותו אחרי שלוש דקות. בני יהודה עלתה ליתרון מול מכבי אתא ביאליק בדקה ה-14 משער של אביחי ווגד'ה ולא איבדה אותו.

בהמשך ארד בר מבני יהודה החמיץ פנדל בדקה ה-32. שגיא דרור הכפיל בדקה ה-88 וקריית ביאליק צימקה בדקה ה-90. הפועל פתח תקווה חזרו ליתרון בדקה ה-45+2 (סונגה צ'יפיוקה), במה שהיה תוצאת המשחק. מכבי קריית גת, חזרו להוביל בדקה ה-60 (ריף מסיקה), ונקלעו לדרמה בתוספת הזמן כשמיקו ממן השווה בדקה ה-95, וגרר את המשחק להארכה. בהארכה גולדן משאטה העלה את רעננה ליתרון וגיל יצחק השלים צמד, וגרר את המשחקים לפנדלים. אחרי דו קרב ארוך מהנקודה הלבנה, רעננה ניצחה 8:9.

המשחק המפתיע של הערב, התרחש באצטדיון דוחא בסכנין. מכבי קבילו יפו מתחתית ליגה (מקום 14), עלתה ליתרון בדקה ה-62 משער של יואל אבוחצירא. לאחר מכן הפועל תל אביב ניצחה 0:3 את מ.ס אשדוד.

התוצאות המלאות במשחקים בגביע המדינה