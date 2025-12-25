חברת כפיר הודיעה הערב (חמישי) לפני זמן קצר כי הרכבת הקלה הושבתה חלקית בגלל בעקבות הפגנה על המסילה באזור תחנת שבטי ישראל.
הרכבות הושבתו בין התחנות: גבעת התחמושת לתחנת הדוידקה. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות: נווה יעקב – צפון עד גבעת התחמושת ומתחנת הדסה עין כרם לתחנת הדוידקה. מכפיר נמסר: "עם פינוי המסילות, תשוב הרכבת הקלה לפעילות סדירה לאורך כל הקו האדום. עמכם הסליחה".
דני דין
מי אלה האנרכיסטים האלה שמפגינים והופכים ניידות? מי?23:20 25.12.2025
