חברת כפיר הודיעה הערב (חמישי) לפני זמן קצר כי הרכבת הקלה הושבתה חלקית בגלל בעקבות הפגנה על המסילה באזור תחנת שבטי ישראל.

הרכבות הושבתו בין התחנות: גבעת התחמושת לתחנת הדוידקה. הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות: נווה יעקב – צפון עד גבעת התחמושת ומתחנת הדסה עין כרם לתחנת הדוידקה. מכפיר נמסר: "עם פינוי המסילות, תשוב הרכבת הקלה לפעילות סדירה לאורך כל הקו האדום. עמכם הסליחה".