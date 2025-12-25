משרד הפנים פרסם את הכללים החדשים לגבי הנחה בארנונה. הבשורה המרכזית, היא הצמדת מדד ההנחות לשכר המינימום בשוק

טבלת הזכאות החדשה תתבסס על שיעור יחסי משכר המינימום במשק. השינוי המהותי ביותר הוא השימוש במדד "נפש תקנית" – שיטה שמאפשרת תוספת ריאלית לכל נפש נוספת בבית, ובכך מתאימה את הזכאות למציאות החיים של משפחות ברוכות ילדים בצורה הוגנת יותר.

בנוסף אחת הבשורות החשובות בתיקון הנוכחי היא הארכת הוראת השעה שנוגעת לשכירים. אם אתם שכירים שמעוניינים בהנחה, המדינה מאפשרת לכם לבחור איך להוכיח את ההכנסה הממוצעת שלכם: האם לפי ממוצע של 12 החודשים של השנה החולפת, או לפי שלושת החודשים האחרונים שלה.

הרשויות המקומיות תוכל לאשר הנחות בארנונה

למה זה חשוב? כי מי שחווה ירידה בשכר לקראת סוף השנה, יוכל להציג את שלושת החודשים הללו ולקבל הנחה גבוהה יותר, במקום ש"השנה הטובה" תפגע בזכאותו. מדובר בשינוי שמעניק גמישות קריטית בתקופה של אי-יציבות כלכלית.

המדינה מבקשת לעשות סדר גם בניהול התקציבי של הרשויות המקומיות. התיקון קובע כי מועצת העיר לא תוכל לאשר "הנחות רשות" (הנחות שהעירייה בוחרת לתת מעבר למה שהחוק מחייב) אם הדבר יוביל לגירעון שוטף בתקציב שלה. כדי להבטיח שזה לא יקרה, גזבר הרשות יצטרך להניח חוות דעת מקצועית בפני המועצה טרם הדיון, שתבחן את צפי ההכנסות מול ההוצאות. המטרה ברורה: להעניק הנחות למי שזקוק להן, מבלי למוטט את השירותים שהעירייה נותנת לתושב בשאר תחומי החיים.

התיקונים כוללים גם עדכונים טכניים בטפסי הבקשה כך שאם אתם מתכננים להגיש בקשה בקרוב, כדאי לוודא שאתם משתמשים בנוסח המעודכן. בשורה התחתונה, המודל החדש אמור לייצר מנגנון עדכון שנתי קבוע ושקוף יותר, שיחסוך לציבור את המרדף אחרי תקנות חדשות בכל שנה מחדש.